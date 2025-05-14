Совет Европы поддержал создание спецтрибунала по преступлениям рф — Finance.ua
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Совет Европы поддержал создание спецтрибунала по преступлениям рф

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Совет Европы поддержал создание спецтрибунала по преступлениям рф
Совет Европы поддержал создание спецтрибунала по преступлениям рф
Совет Европы 14 мая поддержал создание специального трибунала по преступлениям россии.
Об этом сообщила пресс-служба Совета Европы по итогам саммита в Люксембурге министров иностранных дел 46 стран-членов организации.
Отмечается, что возглавить процесс создания спецтрибунала по российским преступлениям путем заключения соглашения с Украиной поручено генеральному секретарю Совета Европы Алену Берсе.
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Также в заявлении Совета Европы указывается, что министры приветствовали «текущие усилия», направленные на достижение соглашения по созданию Комиссии по рассмотрению претензий для Украины, возможно, под эгидой Совета Европы.
Кроме этого, они подтвердили свою «решительность» обеспечить возвращение украинских детей, незаконно депортированных или принудительно перемещенных россией.
Министры также отметили важность усиления поддержки Украины, в частности, через план действий «Устойчивость, восстановление и реконструкция 2023−2026», который позволяет Киеву продвигаться на пути к вступлению в Евросоюз.
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В целом в Коалицию государств по созданию специального трибунала по преступлению агрессии против Украины (Core Group) входят более 40 государств.
9 мая министры иностранных дел стран Евросоюза и представители высшего руководства блока одобрили запуск специального трибунала по преступлению агрессии военно-политического руководства россии против Украины.
Спецтрибунал будет работать в Гааге. Высокий представитель ЕС по внешней и политике безопасности Кая Каллас сообщила, что ожидает первых решений трибунала уже в 2026 году.
По материалам:
suspilne.media
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