Sony сообщает о 10% росте прибыли — Finance.ua

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Sony сообщает о 10% росте прибыли

Фондовый рынок
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Sony сообщает о 10% росте прибыли
Sony сообщает о 10% росте прибыли
Sony зафиксировала 10% рост операционной прибыли в апреле-июне, превзойдя прогнозы аналитиков, благодаря сильному бизнесу по производству датчиков изображения.
Об этом сообщает агентство Reuters.
Прибыль японского технологического и развлекательного конгломерата составила 1,90 миллиарда долларов США по сравнению со средней оценкой семи аналитиков, опрошенных LSEG.
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Влияние валютных курсов и увеличение продаж помогли прибыли компании, являющейся основным поставщиком датчиков изображения для производителей смартфонов, увеличиться почти в три раза до 36,6 миллиарда иен.
В первом квартале Sony продала 2,4 млн единиц PlayStation 5 (PS5), что меньше, чем годом ранее, но получила больше прибыли от игрового бизнеса благодаря росту продаж программного обеспечения сторонних разработчиков.
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В мае группа заявила, что ожидает продать 18 млн единиц PS5 в этом финансовом году по сравнению с 20,8 млн годом ранее.
Игровая индустрия борется с ростом издержек и слабым ценообразованием. На прошлой неделе разработчик Bungie, принадлежащий Sony, объявил, что сокращает почти пятую часть своей рабочей силы.
По материалам:
Економічна Правда
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