Сохраняется ли право собственности на имущество, находящееся на временно оккупированных территориях — Finance.ua
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Сохраняется ли право собственности на имущество, находящееся на временно оккупированных территориях

Сегодня 21:02Личные финансы
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Сохраняется ли право собственности на имущество, находящееся на временно оккупированных территорияхСохраняется ли право собственности на имущество, находящееся на временно оккупированных территориях
В Министерстве юстиции рассказали, можно ли сохранить за собой право собственности и другие вещные права на имущество, если оно расположено на временно оккупированных территориях.
За физическими лицами, независимо от того, состоят ли они на учете как ВПЛ или получили специальный правовой статус, а также за юрлицами сохраняется право собственности, другие вещные права на имущество, находящееся на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях, если такое имущество приобретено в соответствии с законами Украины.
Это право сохраняется и на недвижимое имущество, в том числе и на земельные участки.
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«За государством Украина, территориальными громадами сел, поселков, городов, расположенных на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях, органами государственной власти, органами местного самоуправления и другими субъектами публичного права сохраняется право собственности, другие вещные права на имущество, в том числе на недвижимое имущество, включая земельные участки, которые находятся на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях», — рассказали в ведомстве.

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По материалам: Finance.ua
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