СНБО рассмотрит новый пакет санкций против россии — в список вошли более 3 тыс. человек и компаний — Finance.ua
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СНБО рассмотрит новый пакет санкций против россии — в список вошли более 3 тыс. человек и компаний

Казна и Политика
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СНБО рассмотрит новый пакет санкций против россии — в список вошли более 3 тыс. человек и компаний
СНБО рассмотрит новый пакет санкций против россии — в список вошли более 3 тыс. человек и компаний
Межведомственная рабочая группа по реализации государственной санкционной политики подготовила и передала в Совет нацбезопасности (СНБО) новый пакет санкций, который содержит ограничения против 3000 физических и юридических лиц, причастных к войне в Украине.
Об этом сообщает Министерство экономики Украины.
В список вошли лица из числа военного руководства рф, предприятия/учреждения военно-промышленного комплекса и связанные/аффилированные с поставками российскому ВПК компании и физические лица.
"Военно-промышленный комплекс в слишком закрытой россии — очень непростой кейс для изучения. Проделана большая работа, и я благодарна всем причастным. Бойцам на фронте, которые захватывают вражескую технику и оружие, мы можем анализировать, идентифицируя производителей. Представителям разведывательного сообщества. Аналитикам наших силовых структур, органов исполнительной власти, Секретариата КМУ и Аппарата СНБО.
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Благодаря их труду сегодня мы имеем пакет из более чем 3 000 физических и юридических лиц ВПК государства-террориста и поставщиков российской армии, а также военного руководства государства-террориста. И работа не прекращается — продолжается подготовка еще одного пакета по российскому ВПК", — отметила первый вице-премьер-министр — министр экономики Украины Юлия Свириденко.
Санкции вступят в силу после рассмотрения и принятия Советом национальной безопасности и обороны и введения в действие решения РНБО Президентом Украины Владимиром Зеленским.
Напомним, 19 октября Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указы о введении санкций против 2507 физических и 1374 юридических лиц — граждан россии, беларуси и Украины.
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Так, Глава государства ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о введении санкций против 256 физических лиц — олигархов из списка Forbes и их окружения.
Другим Указом Владимир Зеленский ввел санкции против 2251 физлица и 1374 юрлиц.
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Предварительно предложения по санкциям рассмотрела и рекомендовала к подаче на рассмотрение СНБО Межведомственная рабочая группа (МРГ) по реализации государственной санкционной политики.
Также МРГ рассмотрела и рекомендовала к подаче на рассмотрение СНБО пакет санкций против 1000 человек — представителей власти государства-агрессора, военного руководства рф, руководителей российских банков.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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