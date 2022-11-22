ВПК и банки: Канада анонсировала новые санкции против 16 белорусских компаний — Finance.ua

ВПК и банки: Канада анонсировала новые санкции против 16 белорусских компаний Сегодня 15:14 — Мир

ВПК и банки: Канада анонсировала новые санкции против 16 белорусских компаний

Канада объявила во вторник о дополнительных санкциях против белорусских компаний и чиновников режима Александра Лукашенко за поддержку войны россии в Украине.

Об этом сообщает Reuters

Министерство иностранных дел в Оттаве заявило, что введет санкции против еще 22 белорусских чиновников, а также против 16 белорусских компаний, занимающихся военным производством, технологиями, инжинирингом, банковским делом и железнодорожными перевозками.

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Как отмечается, среди этих чиновников есть те, кто «причастен к размещению и транспортировке российского военного персонала и техники, участвующих во вторжении в Украину».

Канада входит в список стран, которые ввели жесткие финансовые санкции против россии за ее вторжение в Украину 24 февраля и последующую войну, для которой она использовала беларусь в качестве плацдарма.

По данным МИД Канады, страна ввела санкции против более 1 500 человек и групп, в том числе из беларуси.

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Укрінформ По материалам:

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