Канада выпустила гособлигации для поддержки Украины — Finance.ua

Канада выпустила гособлигации для поддержки Украины Сегодня 12:32 — Фондовый рынок

Канада выпустила гособлигации для поддержки Украины

Канада выпустила государственные «Облигации суверенитета Украины», направленные на поддержку финансирования помощи Украине.

Об этом сообщил премьер-министр Канады Джастин Трюдо в Twitter

Облигации позволят жители Канады оказывать прямую поддержку Украине.

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«Канадцы теперь могут покупать суверенные облигации Украины. Эти облигации позволяют канадцам оказывать прямую поддержку Украине, чтобы украинское правительство могло продолжать предоставлять основные услуги», — говорится в сообщении.

Сумма облигаций составляет 500 млн долларов.

Канадцы, приобретающие эти ценные бумаги, фактически купят обычные пятилетние канадские правительственные облигации с действующей процентной ставкой 3,3%, что будет зависеть от рыночных условий на момент проведения операции.

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