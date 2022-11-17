Канада ввела санкции против производителя иранских дронов — Finance.ua

Канада ввела санкции против производителя иранских дронов Сегодня 15:16 — Фондовый рынок

Канада ввела санкции против производителя иранских дронов

Канада ввела санкции против иранских чиновников и учреждений, ответственных за нарушение прав человека и дестабилизацию международной безопасности. Под санкции попали производители дронов-камикадзе, которые использует россия в войне против Украины.

Об этом объявили в МИДе Канады.

«В санкционный перечень были внесены шесть физических и два юридических лица. Эти санкции нацелены против чиновников, влиятельных сторонников режима и компаний, участвовавших в грубом и систематическом нарушении прав человека в Иране», — говорится в сообщении.

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Два внесенных в список юридических лица — «ключевые для действий режима, направленные на дестабилизацию международного мира и безопасности, в том числе продажу оружия и использование иранских военных для помощи российским силам в использовании иранского вооружения».

Речь идет о связанной с Корпусом стражей Исламской революции производственно-исследовательской компании Shahed Aviation Industries, которая выпускает дроны-камикадзе, используемые россией для ударов по территории Украины.

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Вторая компания, попавшая под канадские санкции, — это государственная Qods Aviation Industries, которая тоже производит дроны для продажи россии.

Всё имущество и средства подсанкционных лиц и территории Канады замораживают, а им самим запрещается въезд в страну.

В общей сложности канадские санкции действуют против 280 юридических и физических лиц в Иране. Канада еще в 2012 году признала Иран государством-спонсором терроризма и разорвала дипломатические отношения со страной.

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