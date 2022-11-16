США ввели санкции против производителя и поставщиков в рф иранских дронов Shahed-136 — Finance.ua

США ввели санкции против производителя и поставщиков в рф иранских дронов Shahed-136 Сегодня 14:28 — Фондовый рынок

Соединенные Штаты 15 ноября ввели санкции против физических и юридических лиц, причастных к производству или передаче рф иранских беспилотников Shahed-136, которые она использует для атак против Украины.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

«Иран поставляет россиянам „шахиды“ — производители этих БПЛА попадают под санкции. Мы с самого начала говорили, что так будет, и многое для этого делали. Есть результат», — так он прокомментировал решение Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США.

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В санкционный список попал иранский исследовательский центр Shahed Aviation Industries Research Center, ответственный за разработку и производство беспилотников Shahed-136.

А за транспортировку этих дронов — еще два юридических лица (Success Aviation Services FZC и Jet Global DMCC).

Кроме того, под ограничения попали российский ПВК Вагнер и аэрокосмические силы Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР) и Qods Aviation Industries, а также два человека, которые способствовали приобретению иранских дронов — Аббас Джума и Тигран Христофорович Срабионов.

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