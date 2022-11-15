США ввели санкции против торговых сетей, способствовавших поставке технологий для ВПК рф — Finance.ua

США ввели санкции против торговых сетей, способствовавших поставке технологий для ВПК рф Сегодня 12:23 — Фондовый рынок

США ввели санкции против торговых сетей, способствовавших поставке технологий для ВПК рф

США объявили о введении санкций против более четырех десятков физических и юридических лиц, обеспечивающих работу нелегальных схем поставок технологий для российского ВПК.

Об этом свидетельствует официальное уведомление Офиса по контролю за иностранными активами (OFAC) американского Минфина.

«Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) совместно с Государственным департаментом США санкционировало транснациональную сеть закупок технологий для поддержки российского военно-промышленного комплекса», — говорится в сообщении.

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OFAC также ввел ограничение против глобальной сети финансовых посредников, помощников и других лиц, связанных с двумя ключевыми элитами, связанными с кремлем, чьи судьбы связаны с Западом.

«В целом было выявлено 14 физических и 28 юридических лиц, а восемь воздушных судов были признаны заблокированными», — говорится в сообщении.

В частности, ограничения введены против российского производителя микросхем АО ПКК «Миландр», а также трех связанных с ним компаний из Армении, Тайваня и Швейцарии.

Кроме того, санкции введены против членов семьи российского олигарха Сулеймана Керимова, а также их состояния, риэлторских компаний во Франции и руководящего персонала, который помогал им вести этот бизнес и отмывать средства.

Кроме того, OFAC объявил о блокировании восьми самолетов компании Emperor Aviation Ltd, базирующихся на Мальте и в россии.

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УНН По материалам:

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