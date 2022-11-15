США ввели санкции против торговых сетей, способствовавших поставке технологий для ВПК рф — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

США ввели санкции против торговых сетей, способствовавших поставке технологий для ВПК рф

Фондовый рынок
63
США ввели санкции против торговых сетей, способствовавших поставке технологий для ВПК рф
США ввели санкции против торговых сетей, способствовавших поставке технологий для ВПК рф
США объявили о введении санкций против более четырех десятков физических и юридических лиц, обеспечивающих работу нелегальных схем поставок технологий для российского ВПК.
Об этом свидетельствует официальное уведомление Офиса по контролю за иностранными активами (OFAC) американского Минфина.
«Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) совместно с Государственным департаментом США санкционировало транснациональную сеть закупок технологий для поддержки российского военно-промышленного комплекса», — говорится в сообщении.
Читайте также
OFAC также ввел ограничение против глобальной сети финансовых посредников, помощников и других лиц, связанных с двумя ключевыми элитами, связанными с кремлем, чьи судьбы связаны с Западом.
«В целом было выявлено 14 физических и 28 юридических лиц, а восемь воздушных судов были признаны заблокированными», — говорится в сообщении.
В частности, ограничения введены против российского производителя микросхем АО ПКК «Миландр», а также трех связанных с ним компаний из Армении, Тайваня и Швейцарии.
Место для вашей рекламы
Кроме того, санкции введены против членов семьи российского олигарха Сулеймана Керимова, а также их состояния, риэлторских компаний во Франции и руководящего персонала, который помогал им вести этот бизнес и отмывать средства.
Кроме того, OFAC объявил о блокировании восьми самолетов компании Emperor Aviation Ltd, базирующихся на Мальте и в россии.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УНН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.