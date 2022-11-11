СНБО готовит новый пакет санкций против россиян — Finance.ua
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СНБО готовит новый пакет санкций против россиян

Казна и Политика
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СНБО готовит новый пакет санкций против россиян
СНБО готовит новый пакет санкций против россиян
Министерство культуры и информационной политики совместно с Советом национальной безопасности и обороны, а также секретариатом Кабинета Министров готовит большой пакет в санкционный перечень россиян.
Об этом на брифинге сообщил заместитель министра культуры Тарас Шевченко.
«Министерство продолжает работать над санкциями. Сейчас готовится совместно с СНБО и секретариатом Кабинета Министров новый крупный пакет санкций с новыми россиянами, которые должны попасть в него в достаточно большом количестве», — сказал он.
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Кроме того, по его словам, ведомство продолжает коммуникацию с партнерами и правительствами других стран, чтобы санкции в отношении российских СМИ были применены в максимальном количестве стран.
Напомним, министр экономики Юлия Свириденко призвала США ввести санкции против всего металлургического комплекса россии и предоставить доступ к американскому рынку украинским металлургам.

Справка Finance.ua:

  • Ранее глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявлял, что против россии нужно ввести санкции, которые не позволят ей полноценно заниматься добычей золота. Для этого необходимо использовать жесткий экспортный контроль над поставкой оборудования для добычи и производства золота, а также запретить экспорт российского золота из Сингапура (хаб для золота);
  • Также, по мнению Ермака, жесткие ІТ-санкции станут серьезным препятствием как для российской военной машины в ее операциях против Украины, так и способности россии использовать свою информационную машину против Украины, Запада и российского населения.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Фінансовий клуб
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