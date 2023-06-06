Смелянский рассказал, как работает Укрпочта в Херсонской области после подрыва Каховской ГЭС — Finance.ua

Смелянский рассказал, как работает Укрпочта в Херсонской области после подрыва Каховской ГЭС
Укрпочта работает в Херсоне и области в обычном режиме.
Об этом сообщила пресс-служба компании.
Глава компании Игорь Смелянский заявил, что команда делает все, чтобы доставить пенсию, продукты и почту.
«Где необходимо, подключаемся к процессу эвакуации населения в сельской местности и, в сотрудничестве с ВГА, соответствующими министерствами и УЗ, обеспечим выплаты в эвакуационных поездах. Будем информировать о дальнейших шагах», — написал он.
Напомним, в ночь на вторник, 6 июня, российские войска подорвали Каховскую ГЭС. Власти Херсонской ОВО объявили о срочной эвакуации. Городам и поселкам ниже по Днепру грозит затопление.
Президент Украины Владимир Зеленский созвал экстренное заседание Совета национальной безопасности и обороны из-за подрыва дамбы.
По заявлению Энергоатома, подрыв россиянами плотины Каховской ГЭС может иметь негативные последствия для оккупированной Запорожской АЭС. Там объяснили, что стремительное снижение уровня воды в Каховском водохранилище является дополнительной угрозой для временно оккупированной Запорожской АЭС, поскольку вода оттуда необходима для подпитки конденсаторов турбин и систем безопасности ЗАЭС.
В компании Укргидроэнерго заявили, что Каховская ГЭС полностью разрушена в результате подрыва российскими оккупантами и восстановлению не подлежит. Однако, по словам спикера Сил обороны Юга Натальи Гуменюк, не вся дамба разрушена.
Подрыв Каховской ГЭС: угрозы и экономические последствия
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