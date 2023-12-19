Следующий год для экономики Украины будет сложнее — Reuters — Finance.ua
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Следующий год для экономики Украины будет сложнее — Reuters

Казна и Политика
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Следующий год для экономики Украины будет сложнее — Reuters
Следующий год для экономики Украины будет сложнее — Reuters
Экономика Украины может выдержать следующие несколько месяцев, пока не поступит иностранная помощь, но 2024 год, безусловно, будет сложнее, чем в этом году, и Киеву придется больше полагаться на собственные ресурсы.
Об этом пишет в своем материале Reuters.
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В следующем году Украина надеется покрыть бюджетный дефицит в 43 миллиарда долларов преимущественно за счет иностранной финансовой помощи, включая 18,5 миллиарда евро от Европейского Союза и более 8 миллиардов долларов из пакета США.
Однако оба пакета помощи пока заблокированы — республиканцами в Конгрессе США и Венгрией в Европейском Союзе, — но в итоге они должны быть приняты.
При этом экономисты и иностранные дипломаты отмечают, что финансовая помощь США остается под вопросом.
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Министр финансов Сергей Марченко заявил, что правительство надеется полностью обеспечить внешнее финансирование в 2024 году, но добавил, что если война будет продолжаться дольше, то «сценарий будет включать необходимость адаптации к новым условиям».
В этом году экономика должна вырасти примерно на 5% после сокращения почти на треть 2022 года. Инфляция упала до однозначного числа, валютные резервы близки к историческим максимумам, а иностранная помощь поступала регулярно в этом году.
Украинский бизнес и иностранный бизнес адаптировались к новым реалиям военного времени, а некоторые даже анонсировали новые производственные мощности в центральных и западных регионах, вдали от боевых действий на более индустриальном востоке и юге. Но, несмотря на скромные признаки обновления в этом году, экономика, ориентированная на сырьевые товары, все еще меньше, чем была до войны, а риски и другие ограничения остаются высокими.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Дзеркало Тижня
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