Пентагон предупредил Конгресс, что денег для Украины осталось до 30 декабря — Finance.ua

Пентагон предупредил Конгресс, что денег для Украины осталось до 30 декабря Сегодня 10:02 — Казна и Политика

Пентагон предупредил Конгресс, что денег для Украины осталось до 30 декабря

До 30 декабря у Пентагона закончатся деньги на замену оружия, отправленного в Украину, если Конгресс не утвердит новое финансирование. Это впервые, когда главное оборонное ведомство США назвало конкретную дату исчерпания средств.

1,07 миллиарда долларов на покупку нового оружия и оборудования, которые заменят изъятые из запасов и отправленные в Украину. 30 декабря его счета будут пустыми. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на письмо контролера Пентагона Майкла МакКорда, Министерство обороны США тратит свои последниена покупку нового оружия и оборудования, которые заменят изъятые из запасов и отправленные в Украину.

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«После того, как эти средства будут выделены, департамент исчерпает финансирование, доступное нам для помощи Украине в области безопасности», — написал МакКорд в письме руководителям комитетов по оборонной политике и ассигнованиям Палаты представителей и Сената.

Издание отмечает, что это письмо усилит давление на Конгресс, чтобы выйти из тупика относительно более 60 миллиардов долларов, которые президент Джо Байден попросил для помощи Украине. Законодатели-республиканцы говорят, что пакет должен включать меры по усилению безопасности на границе США с Мексикой, в противном случае они его не одобрят. Представители администрации Байдена пытались договориться с сенаторами о компромиссном пакете дополнительных расходов.

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12 декабря администрация Байдена объявила, что отправляет Украине пакет на 200 миллионов долларов из американских поставок, включающий артиллерийские снаряды, боеприпасы к стрелковому оружию и другое вооружение. После этого Пентагон сможет отправить Украине еще один пакет помощи, сказал МакКорд.

Несмотря на то, что письмо требует от членов Конгресса достичь соглашения по финансированию Украины, это также означает, что республиканцы Палаты представителей, сбежавших на рождественские каникулы, не решив вопрос финансирования, имеют время, чтобы достичь соглашения, когда они вернутся после 1 января.

Справка Finance.ua:

республиканцы в Сенате заблокировали законопроект о внешней помощи на сумму $110,5 млрд, $61 миллиард из которых предусмотрен для Украины;

сенатор от Республиканской партии США Линдси Грэм считает, что вопрос дальнейшего предоставления США помощи Украине будет решаться уже в следующем году.

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УНІАН По материалам:

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