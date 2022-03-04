Skype сделал бесплатными звонки на украинские номера — Finance.ua

Skype сделал бесплатными звонки на украинские номера

Сегодня 21:30 — Личные финансы

Пользователи Twitter обратили внимание на то, что Skype отменил плату за звонки на украинские мобильные и стационарные номера.

Раньше для того, чтобы позвонить в Украину через Skype, нужно было заплатить от £5 за 30 минут разговора.

Ранее мы сообщали, как мобильные операторы помогают украинцам:

Киевстар предоставил абонентам возможность общаться без пополнения счета;

Vodafone сообщил, что корпоративные абоненты смогут оплатить счета за связь позже;

lifecell заявил, что начисляет всем своим юзерам пакет услуг без дополнительной платы. Он содержит 30 минут для звонков на любые номера по Украине и 5 ГБ мобильного интернета на 30 дней.

Справка Finance.ua:

мобильные операторы и «Укртелеком» согласны предоставлять связь украинцам, даже если на их счетах нет средств;



мобильные сети Украины закрыли доступ россиянам и белорусам — Киевстар, Vodafone и lifecell заблокировали доступ к своим сетям для абонентов России и Беларуси;

также в Киевстаре сообщили, что заблокировали возможность отправлять SMS-сообщения из России и Беларуси. Это сделали из-за большого количества спама.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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