Skype сделал бесплатными звонки на украинские номера — Finance.ua
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Skype сделал бесплатными звонки на украинские номера

Сегодня 21:30Личные финансы
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Пользователи Twitter обратили внимание на то, что Skype отменил плату за звонки на украинские мобильные и стационарные номера.
Раньше для того, чтобы позвонить в Украину через Skype, нужно было заплатить от £5 за 30 минут разговора.
Skype сделал бесплатными звонки на украинские номера
Ранее мы сообщали, как мобильные операторы помогают украинцам:
  • Киевстар предоставил абонентам возможность общаться без пополнения счета;
  • Vodafone сообщил, что корпоративные абоненты смогут оплатить счета за связь позже;
  • lifecell заявил, что начисляет всем своим юзерам пакет услуг без дополнительной платы. Он содержит 30 минут для звонков на любые номера по Украине и 5 ГБ мобильного интернета на 30 дней.
Подробнее об этом — по ссылке.

Справка Finance.ua:

  • мобильные операторы и «Укртелеком» согласны предоставлять связь украинцам, даже если на их счетах нет средств;
  • мобильные сети Украины закрыли доступ россиянам и белорусам — Киевстар, Vodafone и lifecell заблокировали доступ к своим сетям для абонентов России и Беларуси;
  • также в Киевстаре сообщили, что заблокировали возможность отправлять SMS-сообщения из России и Беларуси. Это сделали из-за большого количества спама.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Ain.Ua
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