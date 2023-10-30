Сколько жилья принимается в эксплуатацию в Украине — Finance.ua

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Сколько жилья принимается в эксплуатацию в Украине

Недвижимость
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Сколько жилья принимается в эксплуатацию в Украине
Сколько жилья принимается в эксплуатацию в Украине
По предварительным данным исследования, опубликованным компанией Ernst & Young несколько месяцев назад, масштабы разрушений недвижимости в Украине в ходе полномасштабной войны превышают объемы всего нового жилья, введенного в эксплуатацию за последние семь лет. После вторжения россии практически все застройщики остановили работу, а возобновили ее, по данным статистики, около 75%.
Об этом пишет «Слово и дело».

Сколько квартир было принято в эксплуатацию до и во время войны

В 2018 году по всей Украине было сдано в эксплуатацию 103 тысячи 141 квартира общей площадью 8 млн 682,2 тысячи квадратных метров.
В 2019 году объемы жилищного строительства побили рекорд за несколько лет: было принято в эксплуатацию 125 тысяч 986 квартир площадью 11 млн 23,6 тысяч квадратов. В правительстве прогнозировали, что тенденция роста сохранится в Украине и в течение следующих лет, но вскоре случилась пандемия.
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Кризис из-за коронавируса плохо повлиял на рынок недвижимости в Украине — в эксплуатацию было сдано 96,5 тысяч квартир площадью 8 млн 444 тысячи квадратов. Кроме того, в 2020 году на ситуацию с вводом жилья в эксплуатацию повлияла реформа Государственной архитектурно-строительной инспекции, которая выдавала разрешения.
В 2021 году в Украине в эксплуатацию было введено 11,4 млн. кв. м жилья — 151 тысяча 720 квартир. Как отмечает Ernst&Young, это был рекордный показатель за последние 30 лет.
Прошлый год мог продолжить эту тенденцию, но из-за полномасштабного российского вторжения в эксплуатацию было введено на 38% меньше жилья — 7 млн ​​104 тысячи квадратов или 92 тысячи 593 квартиры.
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Предложение нового жилья сократилось практических во всех областях, особенно в восточных и южных — там объемы ввода в эксплуатацию нового жилья упали на 70−90% по сравнению с довоенным годом.
Больше всего жилья в 2022-м было сдано в эксплуатацию в Киевской, Львовской, Одесской, Ивано-Франковской и Винницкой областях, а также в Киеве.
За два квартала этого года в эксплуатацию было сдано 3 млн 593,1 тысяч квадратов жилья — 44 тысяч 268 квартир.
Инфографика: «Слово и дело»
Инфографика: «Слово и дело»

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По материалам:
Слово і Діло
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