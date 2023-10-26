В Киеве выросли цены на квартиры на вторичке: стоимость по районам (инфографика) — Finance.ua
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В Киеве выросли цены на квартиры на вторичке: стоимость по районам (инфографика)

Недвижимость
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В украинской столице в последнее время резко возросла стоимость покупки квартир — речь идет о динамике за последние шесть месяцев.
Об этом сообщает портал исследования недвижимости M2Bomber.
В Киеве выросли цены на квартиры на вторичке: стоимость по районам (инфографика)
По словам специалистов, на вторичном рынке недвижимости Киева цены выросли. В частности, за последние шесть месяцев квадратные метры здесь подорожали более чем на 3000 гривен — с 50 150 гривен до 53 198 гривен. Также выросли цены и за последний месяц, хоть практически и незаметно — на 212 гривны.
В Киеве выросли цены на квартиры на вторичке: стоимость по районам (инфографика)
Стоимость квадратных метров на столичной «вторичке» за год также выросла — подорожание составило почти 2000 гривен.
Исходя из данных аналитиков, чаще всего владельцы недвижимости выставляют стоимость «квадрата» для 1-комнатных квартир на уровне 50 400 гривен — 8,3% объявлений о продаже недвижимости формируется, исходя именно из нее.
Напомним, что в украинской столице резко возросла стоимость аренды квартир — причиной стал высокий спрос потребителей.
Об этом стало известно из данных исследования, проведенного аналитиками портала Bird и опубликованным на своих ресурсах в социальных сетях.
В Киеве выросли цены на квартиры на вторичке: стоимость по районам (инфографика)
По словам экспертов, медиана цены
  • на 1-комнатную квартиру в Киеве в сентябре увеличилась на 18% и теперь составляет 13 000 грн,
  • на 2-комнатную на 19% (19 100 грн)
  • на 3-комнатную на 11% (30 600 грн) по сравнению с августом.
В Киеве выросли цены на квартиры на вторичке: стоимость по районам (инфографика)
Аналитики называют это «феноменом вымывания дешевых квартир». Во время высокого сезона спрос на недвижимость обычно растет. В связи с повышенным спросом больше людей активно ищут жилье, и как результат дешевые и доступные варианты недвижимости быстро вымываются с рынка, поскольку их покупают или арендуют.
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По материалам:
Корреспондент.net
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