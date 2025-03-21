Сколько заработал экипаж Boeing Starliner за 9 незапланированных месяцев на орбите — Finance.ua

Сколько заработал экипаж Boeing Starliner за 9 незапланированных месяцев на орбите Сегодня 17:46 — Мир

Сколько заработал экипаж Boeing Starliner за 9 незапланированных месяцев на орбите

Астронавтам NASA Суни Уильямс и Бутчу Уилмору, которые в рамках первого тестового полета корабля Boeing Starliner вынужденно провели на орбите 286 дней вместо 8, не заплатили компенсацию. Однако они получили по 5 долларов в день за «непредвиденные расходы».

«Находясь в космосе, астронавты NASA имеют официальные командировочные приказы как федеральные служащие. Это означает, что они не получали оплаты за сверхурочную работу, отпуска или компенсации за опасность за длительное пребывание», — подтвердил представитель Управления миссий NASA по космическим операциям Джими Рассел.

Единственными дополнительными выплатами были 5 долларов в день для компенсации непредвиденных расходов. Управление общих служб США (GSA) включает в перечень таких расходов комиссии и чаевые, которые платят работникам, которые принимают и несут багаж, а также обслуживающему персоналу в гостиницах и пассажирских кораблях.

В связи с этим экипаж Boeing Starliner кроме стандартной годовой зарплаты в размере 152 258 долларов получит дополнительные 1430 долларов за 286 дней, вынужденно проведенных на борту Международной космической станции.

Миллионы людей по всему миру мечтают стать астронавтами и полететь в космос, однако лишь единицы преуспевают в этом.

«Нет никакой платы за риск, нет сверхурочных, нет рабочего времени. Нет финансового стимула оставаться в космосе дольше», — определяет участник двух космических миссий, астронавт Майк Массимино.

Между тем Бутч Уилмор отметил, что именно пребывание в космосе делает его счастливым.

«Мне нравится быть в космосе. Это просто весело, понимаешь? Мы не чувствовали себя брошенными, не чувствовали себя застрявшими, не чувствовали себя на мели», — добавил Уилмор.

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Как отметил руководитель миссии NASA по космическим операциям и бывший астронавт Кен Бауэрсокс, каждого астронавта учат не думать о том, когда он вернется на Землю. Они должны думать о том, насколько хорошо идет миссия и можно ли задержаться в космосе подольше.

В течение периода вынужденного ожидания на борту Международной космической станции Суни Уильямс и Бутч Уилмор занимались проведением важных исследований, проверкой оборудования и участвовали в обслуживании МКС. В частности, Уилмор участвовал в настройке нового шлюза, а Уильямс установила абсолютный рекорд среди женщин-астронавтов по количеству времени, проведенного в открытом космосе, пробыв за пределами МКС 62 часа и 6 минут. Она также стала первой женщиной-астронавтом, сфотографированной с Земли во время выхода в открытый космос.

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