Сколько зарабатывают украинские тестировщики зимой 2024 года — Finance.ua

Сколько зарабатывают украинские тестировщики зимой 2024 года Сегодня 12:01 — Личные финансы

Сколько зарабатывают украинские тестировщики зимой 2024 года

Медианная зарплата тестировщика, в отличие от зарплаты разработчика, за последние полгода не изменилась — она составляет $2000.

Об этом свидетельствует исследование DOU , проведенное в декабре 2023 года и начале 2024 года.

Все зарплаты в исследовании указаны в долларах США после уплаты налогов («чистыми»).

Медианные зарплаты

Зарплаты Junior, Middle и Senior остаются на том же уровне, что и летом 2023 года. Team Lead стали получать меньше на $100, и их зарплаты сравнялись с зарплатами сеньоров. Зарплаты Tech Lead возобновились после падения полгода назад.

Однако ситуация неодинаковая среди тестировщиков разных специализаций: зарплаты Manual QA стабильны (а у джуниоров даже несколько выросли), в то время как зарплаты в Automation и General QA перестали расти и имеют тенденцию к снижению.

За городами

Черновцы остаются на первом месте по медианной зарплате QA благодаря большому количеству специалистов уровня Senior+ (60% против 36% всего во всех городах). Однако общее количество специалистов в городе небольшое.

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Зарплаты Manual QA в Киеве и Львове одинаковые — $1600, хотя специалисты уровня Middle и Senior больше получают в Киеве. По зарплатам Automation QA и General QA Киев тоже несколько опережает Львов.

По специализациям

Во втором полугодии 2023 года стали меньше получать специалисты по Automation QA: $50 у джуниоров, $85 у мидлов и $200 у сеньоров.

Снизились зарплаты и у опытных General QA: $125 у Senior.

Зарплаты опытных Manual QA не изменились, а у джуниоров восстановились до уровня января 2023 года (+50 до $800).

По языкам программирования

Специалисты, которые чаще всего пользуются TypeScript, по-прежнему имеют самые высокие зарплаты: медиана $3500. Их зарплаты растут больше года. За последние шесть месяцев — на $150.

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Далее — зарплаты специалистов, использующих C#/.NET ($2950) и Java ($2800). Схожие зарплаты у тех, кто использует Python ($2475), но эти специалисты обычно имеют меньший опыт работы, что влияет на медианную зарплату.

Самые низкие зарплаты у тех, чей основной язык программирования JavaScript ($2200).

Медианные зарплаты и знание английского

Половина украинских тестировщиков знают английский на уровне Upper Intermediate или Advanced. Лучше всего им владеют специалисты Senior+: 66% имеют уровень Upper Intermediate и выше. Среди джуниоров и интернов только 37% владеют английским таким образом.

Тестировщики, которые лучше знают английский, получают более высокие зарплаты. Эта разница есть у всех специализаций и у всех тайтлов. Джуниоры, хорошо знающие английский, могут получать на $150 больше тех, кто его знает плохо. Для более опытных специалистов разница составляет $400−500.

Мужчины и женщины в QA

Медианные зарплаты тестировщиц ниже, чем тестировщиков: $1500 против $1600 в Manual QA, $2500 против $3425 в Automation QA, $2200 против $3000 в General QA.

Эта разница, прежде всего, обусловлена ​​разницей в опыте: специалистов, работающих более пяти лет в тестировании, среди мужчин — 31%, а среди женщин — 20%.

Женщины чаще выбирают Manual QA: 78% из них имеют эту специализацию против 54% среди мужчин. Среди специалистов по Automation QA женщины составляют всего 18%, среди General QA — 28%, в то время как среди Manual QA их 46%.

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