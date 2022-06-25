Сколько зарабатывают сотрудники Amazon: список средних зарплат — Finance.ua
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Сколько зарабатывают сотрудники Amazon: список средних зарплат

Личные финансы
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Сколько зарабатывают сотрудники Amazon: список средних зарплат
Сколько зарабатывают сотрудники Amazon: список средних зарплат
Издание Business Insider опубликовало информацию о зарплате сотрудников Amazon. В списке бухгалтеры, разработчики, менеджеры продуктов и аналитики.

Бухгалтеры и аудиторы

  • Финансовый аналитик II: $73 486 — $100 252
  • Финансовый аналитик III: $83 845 — $143 054
  • Менеджер: $87 797 — $160 000

Бизнес-аналитика

  • Бизнес-аналитик I: $38 958 — $85 000
  • Бизнес-аналитик II: $53 102 — $120 000
  • Бизнес-аналитик III: $95 472 — $146 000
  • Инженер по бизнес-аналитике II: $38 958 — $125 000
  • Инженер по бизнес-аналитике III: $99 000 — $151 000

Ученые по компьютерным и информационным исследованиям

  • Ученый-прикладник I: $62 483 — $185 000
  • Ученый-прикладник II: $99 736 — $185 000
  • Ученый-прикладник III: $130 146 — $185 000
  • Ученый-исследователь I: $112 200 — $151 300
  • Ученый-исследователь II: $101 587 — $176 500

Менеджеры по компьютерным и информационным системам

  • Менеджер II, разработка программного обеспечения: $102 440 — $166 500
  • Менеджер III, разработка программного обеспечения: $137 530 — $193 731
  • Продуктовый менеджер ІІ: $98 904 — $158 000
  • Продуктовый менеджер III: $127 629 — $193 731
  • Старший менеджер, разработка программного обеспечения: $159 100 — $180 190
  • Технический менеджер программы III: $127 629 — $193 731

Инженеры по компьютерному оборудованию

  • Инженер по разработке аппаратного обеспечения II: $78 458 — $169 000
  • Инженер по разработке аппаратного обеспечения III: $109 928 — $179 566

Архитекторы компьютерных сетей

  • Инженер по разработке сети I: $91 146 — $160 000
  • Инженер по разработке сети II: $116 230 — $155 400

Архитекторы баз данных

  • Инженер данных I: $125 800 — $140 000

Экономисты

  • Экономист I: $84 947 — $152 000
  • Экономист ІІ: $104 270 — $158 200

Финансовые менеджеры

  • Финансовый аналитик III: $129 043 — $130 000

Графические дизайнеры

  • UX Designer II: $46 862 — $164 000
  • UX Designer III: $84 032 — $163 000
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Инженеры промышленности

  • Промышленный дизайнер II: $72 821 — $130 000

Аналитики информационной безопасности

  • Инженер по безопасности I: $67 392 — $180 000
  • Инженер по безопасности II: $91 333 — $185 000

Менеджеры проектов по информационным технологиям

  • Менеджер по продуктам III: $85 155 — $185 000

Логисты

  • Операционный инженер I: $55 349 — $75 000
  • Операционный инженер II: $48 547 — $107 445
  • Специалист по закупкам II: $58 885 — $90 000
  • Менеджер цепи поставки II: $78 146 — $111 000

Аналитики по маркетинговым исследованиям и специалисты по маркетингу

  • Менеджер по продуктам III: 93 101 — 160 000
  • Маркетинг по продуктам III: $88 941 — $128 000

Менеджеры по маркетингу

  • Менеджер по продуктам III: $128 000 — $169 312

Операционные аналитики

  • Бизнес-аналитик II: $86 800 — $99 500
  • Бизнес-инженер Intel II: $97 500 — $122 100
  • PMT III — Внешние услуги: $104 374 — $183 000
  • Менеджер по продуктам II: $88 275 — $152 000
  • Менеджер по продуктам III: $104 374 — $170 145
  • Менеджер по продуктам III — технический: 104 374 — 180 000
  • Менеджер программы I: $20 259 — $100 700
  • Программный менеджер II: $38 938 — $116 800
  • Менеджер программы III: $84 822 — $161 362
  • Менеджер рисков II: 88 500 — 101 000
  • Технический менеджер программы III: $84 822 — $183 000
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Разработчики программного обеспечения, приложения

  • Front-End инженер I: $75 858 — $148 500
  • Front-End инженер II: $92 082 — $185 000
  • Инженер по разработке IT-приложений II: $67 933 — $150 000
  • Менеджер III, разработка программного обеспечения: $107 931 — $185 000
  • Главный инженер по разработке программного обеспечения: $140 920 — $185 000
  • Старший менеджер, разработка программного обеспечения: $119 350 — $185 000
  • Инженер программного обеспечения II: $144 000 — $160 000
  • Инженер по разработке программного обеспечения I: $52 790 — $175 000
  • Инженер по разработке программного обеспечения II: $66 477 — $185 000
  • Инженер по разработке программного обеспечения III: $96 450 — $185 000
  • Инженер поддержки III: $77 189 — $8 2201
  • Инженер поддержки IV: $80 163 — $120 000
  • Технический менеджер программы II: $89 128 — $175 000
  • Технический менеджер программы III: $119 350 — $167 000

Разработчики программного обеспечения, системное программное обеспечение

  • Инженер по разработке аппаратного обеспечения III: $149 000 — $172 000
  • Менеджер III: $109 138 — $175 000
  • Инженер по обеспечению качества I: $75 462 — $140 000
  • Инженер по обеспечению качества II: $75 462 — $170 800
  • Инженер по обеспечению качества III: $97 760 — $179 000
  • Инженер по разработке аппаратного обеспечения I-TEST: $97 760 — $135 000
  • Инженер по разработке аппаратного обеспечения II-TEST: $101 754 — $166 000
  • Инженер по разработке аппаратного обеспечения III-TEST: $140 920 — $185 000
  • Архитектор решений III: $140 920 — $160 000
  • Инженер по разработке системы II: $94 037 — $180 000
  • Инженер по разработке системы III: $140 920 — $160 000

Инженеры по обеспечению качества программного обеспечения и тестировщики

  • Инженер по обеспечению качества II: $78 562 — $130 000

Статистика

  • Инженер по данным I: $54 579 — $162 540
  • Инженер по данным II: $61 318 — $171 800
  • Инженер по данным III (24): $89 960 — $180 000
  • Data Scientist I: $67 350 — $152 000
  • Data Scientist II: $71 947 — $185 000 долларов
  • Data Scientist III: $104 832 — $182 600
  • Менеджер III, инженерия данных: $76 190 — $160 000

Менеджеры цепи поставки

  • Менеджер цепи поставки II: $104 500 — $155 480

Менеджеры по транспортировке, хранению и распределению

  • Менеджер по операциям Pathways — MBA: $115 336 — $130 650
  • Менеджер программы III: $98 696 — $144 000
  • Старший менеджер по операциям: $90 230 — $149 600
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По материалам:
Ain.Ua
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