Сколько зарабатывают сотрудники Amazon: список средних зарплат — Finance.ua

Сколько зарабатывают сотрудники Amazon: список средних зарплат Сегодня 18:04 — Личные финансы

Сколько зарабатывают сотрудники Amazon: список средних зарплат

Издание Business Insider опубликовало информацию о зарплате сотрудников Amazon. В списке бухгалтеры, разработчики, менеджеры продуктов и аналитики.

Бухгалтеры и аудиторы

Финансовый аналитик II: $73 486 — $100 252

Финансовый аналитик III: $83 845 — $143 054

Менеджер: $87 797 — $160 000

Бизнес-аналитика

Бизнес-аналитик I: $38 958 — $85 000

Бизнес-аналитик II: $53 102 — $120 000

Бизнес-аналитик III: $95 472 — $146 000

Инженер по бизнес-аналитике II: $38 958 — $125 000

Инженер по бизнес-аналитике III: $99 000 — $151 000

Ученые по компьютерным и информационным исследованиям

Ученый-прикладник I: $62 483 — $185 000

Ученый-прикладник II: $99 736 — $185 000

Ученый-прикладник III: $130 146 — $185 000

Ученый-исследователь I: $112 200 — $151 300

Ученый-исследователь II: $101 587 — $176 500

Менеджеры по компьютерным и информационным системам

Менеджер II, разработка программного обеспечения: $102 440 — $166 500

Менеджер III, разработка программного обеспечения: $137 530 — $193 731

Продуктовый менеджер ІІ: $98 904 — $158 000

Продуктовый менеджер III: $127 629 — $193 731

Старший менеджер, разработка программного обеспечения: $159 100 — $180 190

Технический менеджер программы III: $127 629 — $193 731

Инженеры по компьютерному оборудованию

Инженер по разработке аппаратного обеспечения II: $78 458 — $169 000

Инженер по разработке аппаратного обеспечения III: $109 928 — $179 566

Архитекторы компьютерных сетей

Инженер по разработке сети I: $91 146 — $160 000

Инженер по разработке сети II: $116 230 — $155 400

Архитекторы баз данных

Инженер данных I: $125 800 — $140 000

Экономисты

Экономист I: $84 947 — $152 000

Экономист ІІ: $104 270 — $158 200

Финансовые менеджеры

Финансовый аналитик III: $129 043 — $130 000

Графические дизайнеры

UX Designer II: $46 862 — $164 000

UX Designer III: $84 032 — $163 000

Инженеры промышленности

Промышленный дизайнер II: $72 821 — $130 000

Аналитики информационной безопасности

Инженер по безопасности I: $67 392 — $180 000

Инженер по безопасности II: $91 333 — $185 000

Менеджеры проектов по информационным технологиям

Менеджер по продуктам III: $85 155 — $185 000

Логисты

Операционный инженер I: $55 349 — $75 000

Операционный инженер II: $48 547 — $107 445

Специалист по закупкам II: $58 885 — $90 000

Менеджер цепи поставки II: $78 146 — $111 000

Аналитики по маркетинговым исследованиям и специалисты по маркетингу

Менеджер по продуктам III: 93 101 — 160 000

Маркетинг по продуктам III: $88 941 — $128 000

Менеджеры по маркетингу

Менеджер по продуктам III: $128 000 — $169 312

Операционные аналитики

Бизнес-аналитик II: $86 800 — $99 500

Бизнес-инженер Intel II: $97 500 — $122 100

PMT III — Внешние услуги: $104 374 — $183 000

Менеджер по продуктам II: $88 275 — $152 000

Менеджер по продуктам III: $104 374 — $170 145

Менеджер по продуктам III — технический: 104 374 — 180 000

Менеджер программы I: $20 259 — $100 700

Программный менеджер II: $38 938 — $116 800

Менеджер программы III: $84 822 — $161 362

Менеджер рисков II: 88 500 — 101 000

Технический менеджер программы III: $84 822 — $183 000

Разработчики программного обеспечения, приложения

Front-End инженер I: $75 858 — $148 500

Front-End инженер II: $92 082 — $185 000

Инженер по разработке IT-приложений II: $67 933 — $150 000

Менеджер III, разработка программного обеспечения: $107 931 — $185 000

Главный инженер по разработке программного обеспечения: $140 920 — $185 000

Старший менеджер, разработка программного обеспечения: $119 350 — $185 000

Инженер программного обеспечения II: $144 000 — $160 000

Инженер по разработке программного обеспечения I: $52 790 — $175 000

Инженер по разработке программного обеспечения II: $66 477 — $185 000

Инженер по разработке программного обеспечения III: $96 450 — $185 000

Инженер поддержки III: $77 189 — $8 2201

Инженер поддержки IV: $80 163 — $120 000

Технический менеджер программы II: $89 128 — $175 000

Технический менеджер программы III: $119 350 — $167 000

Разработчики программного обеспечения, системное программное обеспечение

Инженер по разработке аппаратного обеспечения III: $149 000 — $172 000

Менеджер III: $109 138 — $175 000

Инженер по обеспечению качества I: $75 462 — $140 000

Инженер по обеспечению качества II: $75 462 — $170 800

Инженер по обеспечению качества III: $97 760 — $179 000

Инженер по разработке аппаратного обеспечения I-TEST: $97 760 — $135 000

Инженер по разработке аппаратного обеспечения II-TEST: $101 754 — $166 000

Инженер по разработке аппаратного обеспечения III-TEST: $140 920 — $185 000

Архитектор решений III: $140 920 — $160 000

Инженер по разработке системы II: $94 037 — $180 000

Инженер по разработке системы III: $140 920 — $160 000

Инженеры по обеспечению качества программного обеспечения и тестировщики

Инженер по обеспечению качества II: $78 562 — $130 000

Статистика

Инженер по данным I: $54 579 — $162 540

Инженер по данным II: $61 318 — $171 800

Инженер по данным III (24): $89 960 — $180 000

Data Scientist I: $67 350 — $152 000

Data Scientist II: $71 947 — $185 000 долларов

Data Scientist III: $104 832 — $182 600

Менеджер III, инженерия данных: $76 190 — $160 000

Менеджеры цепи поставки

Менеджер цепи поставки II: $104 500 — $155 480

Менеджеры по транспортировке, хранению и распределению

Менеджер по операциям Pathways — MBA: $115 336 — $130 650

Менеджер программы III: $98 696 — $144 000

Старший менеджер по операциям: $90 230 — $149 600

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