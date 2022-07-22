Сколько времени надо будет служить призывнику — Finance.ua

Сколько времени надо будет служить призывнику Сегодня 18:32 — Личные финансы

Из-за военного положения в Украине действует всеобщая мобилизация, которая продлится до 24 августа. Срок, на который мобилизуют военнообязанных, зависит от воинского звания и других факторов.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, пише bagnet.org

Так, согласно толкованию в законе Украины «О мобилизации», мобилизация — это комплекс мер, осуществляемых с целью планомерного перевода национальной экономики, деятельности органов государственной власти, других государственных органов, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций на функционирование в условиях особого периода, Вооруженных сил Украины, других военных формирований, Оперативно-спасательной службы гражданской защиты — на организацию и штаты военного времени. Она может быть общей или частичной и производится открыто или скрыто.

Срок срочной военной службы составляет:

для солдат и матросов, сержантов и старшин, проходящих срочную военную службу в ВСУ и других военных формированиях — до 18 месяцев;

для лиц, на время призыва на срочную военную службу имеют степень высшего образования магистра — до 12 месяцев.

Для граждан Украины, призванных на военную службу, устанавливаются следующие сроки:

для лиц офицерского состава, проходящих военную службу по призыву — до 18 месяцев;

для военнослужащих, которые проходят военную службу по призыву во время мобилизации, на особый период — до окончания особого периода или до оглашения решения о демобилизации;

для военнослужащих, которые проходят военную службу по призыву лиц из резервистов в особый период — на сроки, определенные решением Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Украины.

Сроки службы по контракту. Согласно статье 23 закона Украины «О воинской обязанности и военной службе», для граждан Украины, принимаемых на военную службу по контракту и назначаемых на должности, устанавливаются следующие сроки:

для лиц рядового состава — три года;

для лиц сержантского и старшинского состава — от трех до пяти лет;

для курсантов высших военных учебных заведений и военных учебных подразделений — время обучения в высшем военном учебном заведении или военном учебном подразделении высшего учебного заведения.

Для офицерского состава:

военнослужащих, которые окончили высшие военные учебные заведения, военные учебные подразделения высшего образования по программе подготовки для прохождения военной службы на должностях лиц офицерского состава и овладели (специальностями летного состава авиации — 10 лет; другими специальностями — пять лет);

граждан, которым первоначальное воинское звание присвоено после прохождения полного курса военной подготовки по программе подготовки офицеров запаса или в порядке аттестования лиц к присвоению первичных воинских званий офицерского состава запаса — от двух до пяти лет;

для других граждан — от одного до пяти лет.

Срок прохождения военной службы может быть продлен по новому контракту:

для военнослужащих, проходящих военную службу на должностях рядового состава — на три года;

для военнослужащих, которые проходят военную службу в должностях сержантского и старшинского состава — срок от трех до пяти лет;

для лиц офицерского состава — сроком от пяти до 10 лет.

При этом продление контракта происходит исключительно с согласия военнослужащего.

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