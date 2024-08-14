Сколько украинских компаний удалили российских владельцев в своих данных — Finance.ua

Сколько украинских компаний удалили российских владельцев в своих данных Сегодня 10:45 — Фондовый рынок

Сколько украинских компаний удалили российских владельцев в своих данных

Более 18 тысяч компаний имели владельцев из рф по состоянию на 24 февраля 2022 года. Несмотря на законодательный запрет, 621 компания избавилась от российского следа с начала полномасштабного вторжения россии в Украину.

Об этом сообщает Опендатабот.

«621 компания уже избавилась от „российского следа“ в виде владельцев с начала полномасштабной. Это на 220 компаний больше, чем в августе прошлого года: тогда таких бизнесов было 401», — говорится в сообщении.

Инфографика: Опендатабот

Изменение регистрационных данных во время войны

С начала полномасштабной войны в Украине действует мораторий на изменение регистрационных данных в компаниях с собственниками из россии, кроме нескольких четко определенных законом случаев. Если изменения владельцев были осуществлены незаконно, это означает, что российский бизнес продолжает действовать в Украине, обходя законодательные ограничения.

Опендатабот обратился в Министерство юстиции Украины с просьбой проверить предоставленную информацию о 621 компании, избавившейся от владельцев и бенефициаров с российским гражданством, провести проверку и выявить возможные незаконные действия со стороны этих компаний.

Директор Департамента государственной регистрации Министерства юстиции Вячеслав Хардиков прокомментировал, что у большинства компаний не установлено нарушений законодательства.

Однако есть и предварительно выявленные нарушения, в связи с чем уже назначены 3 камеральные проверки регистрационных действий в отношении 7 компаний. Если изменение в данных компаний в отношении владельцев с российским гражданством было незаконным, нотариуса или регистратора, который проводил эти действия, ожидает применение санкций, предусмотренных нормами действующего законодательства.

Скорее всего, нотариуса или регистратора, проводившего эти действия, ожидает блокирование и аннулирование доступа к ЕГР.

Справка Finance.ua:

по состоянию на начало полномасштабного вторжения было зафиксировано 18,9 тысячи компаний с собственниками из российской федерации;

по данным R&D центра YouControl, общая выручка компаний с иностранными инвестициями, предоставивших финансовую отчетность за 2023 год, составляет 189 млрд грн;

16 533 компании с иностранными участниками из 143 стран было зарегистрировано в россии за почти два с половиной года полномасштабной войны.



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