Сколько украинцев приобщились к благотворительности за последний год — Finance.ua

Сколько украинцев приобщились к благотворительности за последний год Сегодня 11:12 — Личные финансы

Сколько украинцев приобщились к благотворительности за последний год, Фото: freepik

Благотворительность и волонтерство в Украине расширяются. За последний год 86% украинцев участвовали в благотворительности, из них 43% занимались волонтерством, что на 4% больше по сравнению с 2022 годом.

Об этом говорится в исследовании zagoriy.foundation.

Форматы и масштабы помощи

Денежные пожертвования остаются самой распространенной формой помощи. Деньги жертвуют 85% благотворителей.

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Самый распространенный размер пожертвований — до 500 гривен.

По данным исследования, 68% благотворительной помощи направлены на поддержку военнослужащих, что остается ключевым приоритетом для украинцев во время войны.

Главным мотиватором благотворительности является сочувствие к нуждающимся в поддержке — этот фактор определили 33% опрошенных.

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Другие важные причины — возможность помогать (37%) и желание приблизить победу (29%).

Волонтерская активность наиболее распространена среди:

молодежи,

сельского населения,

работников государственного сектора.

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