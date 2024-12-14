Сколько украинцев приобщились к благотворительности за последний год — Finance.ua
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Сколько украинцев приобщились к благотворительности за последний год

Личные финансы
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Сколько украинцев приобщились к благотворительности за последний год
Сколько украинцев приобщились к благотворительности за последний год, Фото: freepik
Благотворительность и волонтерство в Украине расширяются. За последний год 86% украинцев участвовали в благотворительности, из них 43% занимались волонтерством, что на 4% больше по сравнению с 2022 годом.
Об этом говорится в исследовании zagoriy.foundation.

Форматы и масштабы помощи

Денежные пожертвования остаются самой распространенной формой помощи. Деньги жертвуют 85% благотворителей.
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Самый распространенный размер пожертвований — до 500 гривен.
По данным исследования, 68% благотворительной помощи направлены на поддержку военнослужащих, что остается ключевым приоритетом для украинцев во время войны.

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Главным мотиватором благотворительности является сочувствие к нуждающимся в поддержке — этот фактор определили 33% опрошенных.
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Другие важные причины — возможность помогать (37%) и желание приблизить победу (29%).
Волонтерская активность наиболее распространена среди:
  • молодежи,
  • сельского населения,
  • работников государственного сектора.
По материалам:
Finance.ua
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