Сколько украинцев официально безработные — данные НБУ Сегодня 11:04 — Личные финансы

Сколько украинцев официально безработные — данные НБУ

Официальная безработица в Украине продолжает снижаться. В июле обновлен очередной исторический минимум.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы занятости, публикуемые Национальным банком.

Количество официальных безработных в Украине

По данным Нацбанка, в июле 2023 года количество зарегистрированных безработных упало до 112,3 тысячи, среди которых 80,5 тысячи — женщины. Год назад было 296,7 тысячи безработных.

Количество зарегистрированных безработных, получающих пособие по безработице, упало за год с 244,4 до 47,2 тысячи человек.

Потребность работодателей в работниках замещения свободных рабочих мест (вакантных должностей) составляет 47,5 тысячи. Нагрузка на одно свободное место составляет 2,0.

Выплаты по безработице

Во время войны продолжительность выплаты пособия по безработице не может превышать 90 календарных дней.

Кроме того, максимальный размер пособия по безработице с 1 января 2023 года составит 6700 гривен — размер минимальной зарплаты. Раньше в Украине платили 150% минималки. Размер минимальной помощи по безработице сокращен с 1800 до 1000 гривен.

Уровень безработицы в 2022 году

По данным НБУ, уровень безработицы в 2022 году составил 21,1%, что означает, что работу искали более 2 млн человек. На 2023 год прогнозируется 19,0%, на 2024 год — 16,9% на 2025 год — 14,4%.

Напомним, Кабинет Министров предлагает повысить размер минимальной помощи по безработице на время военного положения с 1000 до 1500 гривен.

В Украине также хотят проверить безработных на обоснованность выплат материального обеспечения. Минэкономики выставило на общественное обсуждение соответствующий проект приказа.

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