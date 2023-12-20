Сколько украинцев не платят алименты: данные из Реестра должников (инфографика) — Finance.ua
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Сколько украинцев не платят алименты: данные из Реестра должников (инфографика)

Личные финансы
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Сколько украинцев не платят алименты: данные из Реестра должников (инфографика)
Сколько украинцев не платят алименты: данные из Реестра должников (инфографика)
Около 200 тысяч должников по алиментам зафиксировано в Украине на начало декабря 2023 года. За неполных два года большой войны в Единый реестр должников добавилось около 12 тысяч новых должников. 92% должников по алиментам — это мужчины.
Об этом свидетельствует аналитика Опендатабот.
192 150 должников по алиментам насчитывается в ЕРД по состоянию на 15 декабря 2023 года.
Сколько украинцев не платят алименты: данные из Реестра должников (инфографика)
Итого за неполные два года полномасштабной войны Реестр должников пополнился на 11 847 человек.
Пик новых должников по выплате алиментов пришелся на январь 2023 года — тогда в перечень прибавилось сразу 1 258 должников за месяц.
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Подавляющее большинство должников по алиментам — 91% - это мужчины. Доля женщин с задолженностью по алиментам составляет 8%.
Сколько украинцев не платят алименты: данные из Реестра должников (инфографика)
В общей сложности, на 192 150 должников приходится 203 548 исполнительных производств. Это означает, что 6% должников имеют несколько долгов, которые накопились за разные годы или касаются разных детей.

Справка Finance.ua:

  • Алименты — это средства для питания, одежды и других бытовых нужд, которые закон обязывает выплачивать одного из супругов другому;
  • Если безработный имеет неофициальный доход, платить алименты нужно в фиксированном размере. Сумма алиментов с безработного взимается с прожиточного минимума на соответствующий возраст ребенка. Как в Украине взыскать алименты с безработного лица — рассказали здесь;
  • В связи с войной количество украинских семей с разных сторон границы выросло. Но при необходимости женщина может взыскать алименты на содержание детей отца в другой стране. Куда обращаться женщинам, чтобы взыскать алименты, если их мужчины за рубежом или они сами получили временную защиту?
Кстати, получить несколько тысяч гривен за 10−20 минут себе на карту вполне реально. Для этого достаточно воспользоваться сервисом Finance.ua.

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Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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