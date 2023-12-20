Сколько украинцев не платят алименты: данные из Реестра должников (инфографика) — Finance.ua

Сколько украинцев не платят алименты: данные из Реестра должников (инфографика) Сегодня 12:03 — Личные финансы

Сколько украинцев не платят алименты: данные из Реестра должников (инфографика)

Около 200 тысяч должников по алиментам зафиксировано в Украине на начало декабря 2023 года. За неполных два года большой войны в Единый реестр должников добавилось около 12 тысяч новых должников. 92% должников по алиментам — это мужчины.

Об этом свидетельствует аналитика Опендатабот.

192 150 должников по алиментам насчитывается в ЕРД по состоянию на 15 декабря 2023 года.

Итого за неполные два года полномасштабной войны Реестр должников пополнился на 11 847 человек.

Пик новых должников по выплате алиментов пришелся на январь 2023 года — тогда в перечень прибавилось сразу 1 258 должников за месяц.

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Подавляющее большинство должников по алиментам — 91% - это мужчины. Доля женщин с задолженностью по алиментам составляет 8%.

В общей сложности, на 192 150 должников приходится 203 548 исполнительных производств. Это означает, что 6% должников имеют несколько долгов, которые накопились за разные годы или касаются разных детей.

Справка Finance.ua:

Алименты — это средства для питания, одежды и других бытовых нужд, которые закон обязывает выплачивать одного из супругов другому;

Если безработный имеет неофициальный доход, платить алименты нужно в фиксированном размере. Сумма алиментов с безработного взимается с прожиточного минимума на соответствующий возраст ребенка. Как в Украине взыскать алименты с безработного лица — рассказали здесь;

В связи с войной количество украинских семей с разных сторон границы выросло. Но при необходимости женщина может взыскать алименты на содержание детей отца в другой стране. Куда обращаться женщинам, чтобы взыскать алименты, если их мужчины за рубежом или они сами получили временную защиту?

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