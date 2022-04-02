Сколько Украина уже может получить на послевоенное восстановление — Finance.ua

Сколько Украина уже может получить на послевоенное восстановление

Вчера 10:02 — Казна и Политика

Украина может сейчас рассчитывать на получение 400-500 млрд долларов на послевоенное восстановление.

Об этом во время Всеукраинского телемарафона заявил советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко.

«Сейчас мы можем говорить о сумме, которую Украина может получить, между 400 и 500 миллиардов долларов, то есть мы говорим о 2-2,5 наших годовых валовых внутренних продукта. Но все равно этого будет недостаточно, поэтому поиск дополнительных средств постоянно продолжается. Мы понимаем, что многие инвесторы подтвердили, что они будут заходить в Украину, но надо рассчитывать на контрибуции и репарации, которые мы будем получать от российской федерации», — сказал он.

Откуда эти деньги:

в эту сумму входят активы Центрального банка рф на сумму 300 млрд долларов, которые уже были заморожены на Западе;

еще 100 млрд долларов можно получить от замороженных активов ближайшего окружения путина — они будут объединены в материальный фонд и под них будут выпущены долговые обязательства;

кроме этого, ожидаются поступления от международных партнеров и международных институтов.

Однако этих средств для полного восстановления будет недостаточно, ведь потери Украины от российской агрессии на сегодня оцениваются в 1 трлн долларов.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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