Сколько Украина уже может получить на послевоенное восстановление — Finance.ua
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Сколько Украина уже может получить на послевоенное восстановление

Вчера 10:02Казна и Политика
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Украина может сейчас рассчитывать на получение 400-500 млрд долларов на послевоенное восстановление.
Об этом во время Всеукраинского телемарафона заявил советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко.
«Сейчас мы можем говорить о сумме, которую Украина может получить, между 400 и 500 миллиардов долларов, то есть мы говорим о 2-2,5 наших годовых валовых внутренних продукта. Но все равно этого будет недостаточно, поэтому поиск дополнительных средств постоянно продолжается. Мы понимаем, что многие инвесторы подтвердили, что они будут заходить в Украину, но надо рассчитывать на контрибуции и репарации, которые мы будем получать от российской федерации», — сказал он.
Откуда эти деньги:
  • в эту сумму входят активы Центрального банка рф на сумму 300 млрд долларов, которые уже были заморожены на Западе;
  • еще 100 млрд долларов можно получить от замороженных активов ближайшего окружения путина — они будут объединены в материальный фонд и под них будут выпущены долговые обязательства;
  • кроме этого, ожидаются поступления от международных партнеров и международных институтов.
Однако этих средств для полного восстановления будет недостаточно, ведь потери Украины от российской агрессии на сегодня оцениваются в 1 трлн долларов.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: УНІАН
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