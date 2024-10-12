Сколько стоит квадрат на столичной «вторичке» (инфографика) — Finance.ua
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Сколько стоит квадрат на столичной «вторичке» (инфографика)

Недвижимость
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Сколько стоит квадрат на столичной «вторичке» (инфографика)
Сколько стоит квадрат на столичной «вторичке» (инфографика)
В Киеве на вторичном рынке недвижимости наблюдается тенденция к снижению цен — за последние полгода они уменьшились на 2,36%.
Об этом свидетельствуют данные профильного портала M2bomber.

Сколько стоит квадрат

В октябре 2024 года стоимость недвижимости за «квадрат» однокомнатных квартир составляет 54 тыс. грн. Именно с такой ценой больше всего объявлений о продаже недвижимости (7,9%).

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Среди самого дешевого сегмента меньше всего объявлений (0,2%) с ценами на основе стоимости «квадрата» в 12 тыс. грн, 15 тыс. грн и 18 тыс. грн.
Сколько стоит квадрат на столичной «вторичке» (инфографика)
В разных районах столицы цена за «квадрат» колеблется от средних 47,53 тыс. грн. до 93,67 тыс. грн. Разница между самым дорогим и самым дешевым достигает 52,74 тыс. грн.

Где дешевле всего

Самое бюджетное жилье в:
  • Деснянском районе — 47,53 тыс. грн за квадратный метр;
  • Дарницком — 51,91 тыс. грн;
  • Святошинском — 53,95 тыс. грн;
  • Соломенском — 56,58 тыс. грн;
  • Днепровском — 57,1 тыс. грн;
  • Оболонском — 57,69 тыс. грн;
  • Подольском — 57,98 тыс. грн;
  • Голосеевском — 58,94 тыс. грн.
Самые дорогие квартиры — в Печерском районе, где 1 кв. м стоит в среднем 93,67 тыс. грн, а также в Шевченковском — 77,16 тыс. грн.
Сколько стоит квадрат на столичной «вторичке» (инфографика)
За последние шесть месяцев года цена «вторички» упала на 1,388 тыс. грн — со средних 58,73 тыс. грн до 57,34 тыс. грн. За месяц цена снизилась на 0,9% или 519 грн. Раньше «квадраты» в столице дорожали.
Напомним, инвестиции в недвижимость иностранных государств могут быть выгодны в зависимости от ряда факторов, таких как экономическая стабильность, уровень развития рынка недвижимости, спрос на аренду и прогнозы роста стоимости.
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По материалам:
Novyny.live
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