Сколько стоит квадрат на столичной «вторичке» (инфографика) — Finance.ua

Сколько стоит квадрат на столичной «вторичке» (инфографика) Сегодня 10:04 — Недвижимость

Сколько стоит квадрат на столичной «вторичке» (инфографика)

В Киеве на вторичном рынке недвижимости наблюдается тенденция к снижению цен — за последние полгода они уменьшились на 2,36%.

Об этом свидетельствуют данные профильного портала M2bomber.

Сколько стоит квадрат

В октябре 2024 года стоимость недвижимости за «квадрат» однокомнатных квартир составляет 54 тыс. грн. Именно с такой ценой больше всего объявлений о продаже недвижимости (7,9%).

На Finance.ua вы можете застраховать собственное или съемное жилье от последствий военных действий. Узнавайте больше по ссылке ниже.

Среди самого дешевого сегмента меньше всего объявлений (0,2%) с ценами на основе стоимости «квадрата» в 12 тыс. грн, 15 тыс. грн и 18 тыс. грн.

В разных районах столицы цена за «квадрат» колеблется от средних 47,53 тыс. грн. до 93,67 тыс. грн. Разница между самым дорогим и самым дешевым достигает 52,74 тыс. грн.

Где дешевле всего

Самое бюджетное жилье в:

Деснянском районе — 47,53 тыс. грн за квадратный метр;

Дарницком — 51,91 тыс. грн;

Святошинском — 53,95 тыс. грн;

Соломенском — 56,58 тыс. грн;

Днепровском — 57,1 тыс. грн;

Оболонском — 57,69 тыс. грн;

Подольском — 57,98 тыс. грн;

Голосеевском — 58,94 тыс. грн.

Самые дорогие квартиры — в Печерском районе, где 1 кв. м стоит в среднем 93,67 тыс. грн, а также в Шевченковском — 77,16 тыс. грн.

За последние шесть месяцев года цена «вторички» упала на 1,388 тыс. грн — со средних 58,73 тыс. грн до 57,34 тыс. грн. За месяц цена снизилась на 0,9% или 519 грн. Раньше «квадраты» в столице дорожали.

Напомним, инвестиции в недвижимость иностранных государств могут быть выгодны в зависимости от ряда факторов, таких как экономическая стабильность, уровень развития рынка недвижимости, спрос на аренду и прогнозы роста стоимости.

Читайте также В недвижимость каких стран выгодно инвестировать

Вы за безопасность и стабильность? Тогда депозит — это ваш вариант. Каталог с огромным выбором предложений уже на Finance.ua.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.