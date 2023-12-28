Сколько средств Украина ежедневно тратит на войну — министр финансов Сегодня 09:42 — Казна и Политика

Сколько средств Украина ежедневно тратит на войну — министр финансов

Украина ежедневно выделяет на сектор безопасности и обороны по 5 миллиардов гривен. С возможностями государства в этой сфере не сможет сравниться ни одна волонтерская или общественная организация.

Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко в интервью Forbes

«Каждый день войны мы тратим по 5 миллиардов гривен. Кто еще выделяет? Говорят, местные бюджеты, органы местного самоуправления. Мы посчитали их возможность в год — она варьируется от 15 до 20 млрд. То есть, если все органы местного самоуправления, все мэры сбросятся, они на четыре дня нам позволят продолжить бои. При всем уважении к волонтерам, никакие другие неправительственные организации и близко не стоят с возможностями государства по обеспечению ВСУ», — подчеркнул Марченко.

Он добавил, что не понимает, откуда берутся проблемы с обеспечением армии и почему военные вынуждены закупать вещи за свой счет, поскольку, по словам Марченко, на складах должно быть достаточно снаряжения и оружия.

«Мне трудно комментировать вещи, которые я сам не понимаю. Я сам не понимаю, почему мы до сих пор обеспечиваем в складчину военнослужащих», — заявил министр.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

Слово і Діло По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.