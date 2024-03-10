Сколько средств со спецсчета Нацбанка перечислили на нужды обороны — Finance.ua

Сколько средств со спецсчета Нацбанка перечислили на нужды обороны Сегодня 08:10 — Казна и Политика

Сколько средств со спецсчета Нацбанка перечислили на нужды обороны

С начала полномасштабного вторжения на спецсчет, который открыл Национальный банк Украины, поступило более 35,5 млрд грн в эквиваленте.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

«По состоянию на 1 февраля 2024 года остаток средств на спецсчете, который открыл Национальный банк для поддержки сил обороны 24 февраля 2022 года, составляет почти 1,8 млрд грн. За прошлый месяц на спецсчет поступило более 259 млн грн», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что средства получили как от граждан и предприятий Украины, так и от международного сообщества (в том числе из США, Великобритании, Германии, Швеции, Финляндии, Польши, Швейцарии, Норвегии, Австралии, Франции, Канады, Болгарии, Гонконга и многих других стран мира).

Из-за границы в иностранной валюте (доллары США, евро, фунты, канадские доллары, китайские женьминьби, иены, швейцарские франки, злотые, австралийские доллары) поступило более 15,8 млрд грн в эквиваленте.

Сколько средств перечислили на нужды обороны

С начала полномасштабной агрессии россии на нужды обороны перечислено более 34 млрд грн, в феврале 2024 года — более 846 млн грн.

Перевести средства на нужды обороны можно как по реквизитам, так и с помощью платежной карты по ссылке

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