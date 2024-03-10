Сколько средств со спецсчета Нацбанка перечислили на нужды обороны — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Сколько средств со спецсчета Нацбанка перечислили на нужды обороны

Казна и Политика
2
Сколько средств со спецсчета Нацбанка перечислили на нужды обороны
Сколько средств со спецсчета Нацбанка перечислили на нужды обороны
С начала полномасштабного вторжения на спецсчет, который открыл Национальный банк Украины, поступило более 35,5 млрд грн в эквиваленте.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Читайте также
«По состоянию на 1 февраля 2024 года остаток средств на спецсчете, который открыл Национальный банк для поддержки сил обороны 24 февраля 2022 года, составляет почти 1,8 млрд грн. За прошлый месяц на спецсчет поступило более 259 млн грн», — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что средства получили как от граждан и предприятий Украины, так и от международного сообщества (в том числе из США, Великобритании, Германии, Швеции, Финляндии, Польши, Швейцарии, Норвегии, Австралии, Франции, Канады, Болгарии, Гонконга и многих других стран мира).
Читайте также
Из-за границы в иностранной валюте (доллары США, евро, фунты, канадские доллары, китайские женьминьби, иены, швейцарские франки, злотые, австралийские доллары) поступило более 15,8 млрд грн в эквиваленте.

Сколько средств перечислили на нужды обороны

С начала полномасштабной агрессии россии на нужды обороны перечислено более 34 млрд грн, в феврале 2024 года — более 846 млн грн.
Перевести средства на нужды обороны можно как по реквизитам, так и с помощью платежной карты по ссылке.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.