Сколько средств потратили на разработку приложения «Резерв+» — Finance.ua

Сколько средств потратили на разработку приложения «Резерв+» Сегодня 06:03 — Казна и Политика

Сколько средств потратили на разработку приложения «Резерв+»

Разработка мобильного приложения «Резерв+», позволяющего военнообязанным обновить свои учетные данные и получить информацию о себе в реестре «Оберіг», обошлась в 3,4 млн грн ($86 тыс.).

Об этом в интервью Forbes Ukraine рассказала заместитель главы Минобороны Екатерина Черногоренко.

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«Разработку финансировали за средства благотворительного фонда. Стоимость переданного приложения — 3 413 448 грн с НДС (около $86 тыс.)», — рассказала она.

Черногоренко отметила, что приложение нужно будет развивать, поэтому не исключено, что стоимость с наращиванием функционала вырастет.

Над приложением работало несколько команд — это не только фронт-часть.

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Это большой объем работы по синхронизации с реестрами и по готовности «Оберега» выдерживать нагрузку.

«Многое сделали внутренние команды Минобороны и других министерств, например МВД», — говорит заместитель министра.

Сейчас ответ из реестра «Оберег» в приложении занимает несколько секунд. По ее словам, добиться такого результата — это был огромный вызов.

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