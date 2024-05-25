Сколько средств потратили на разработку приложения «Резерв+» — Finance.ua
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Сколько средств потратили на разработку приложения «Резерв+»

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Сколько средств потратили на разработку приложения «Резерв+»
Сколько средств потратили на разработку приложения «Резерв+»
Разработка мобильного приложения «Резерв+», позволяющего военнообязанным обновить свои учетные данные и получить информацию о себе в реестре «Оберіг», обошлась в 3,4 млн грн ($86 тыс.).
Об этом в интервью Forbes Ukraine рассказала заместитель главы Минобороны Екатерина Черногоренко.
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«Разработку финансировали за средства благотворительного фонда. Стоимость переданного приложения — 3 413 448 грн с НДС (около $86 тыс.)», — рассказала она.
Черногоренко отметила, что приложение нужно будет развивать, поэтому не исключено, что стоимость с наращиванием функционала вырастет.
Над приложением работало несколько команд — это не только фронт-часть.
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Это большой объем работы по синхронизации с реестрами и по готовности «Оберега» выдерживать нагрузку.
«Многое сделали внутренние команды Минобороны и других министерств, например МВД», — говорит заместитель министра.
Сейчас ответ из реестра «Оберег» в приложении занимает несколько секунд. По ее словам, добиться такого результата — это был огромный вызов.
По материалам:
Forbes.ua
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