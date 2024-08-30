Сколько получит каждый украинец по программе «Национальный кешбэк» — Finance.ua

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Сколько получит каждый украинец по программе «Национальный кешбэк»

Личные финансы
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Сколько получит каждый украинец по программе «Национальный кешбэк»
Сколько получит каждый украинец по программе «Национальный кешбэк»
На пике госпрограммы в 2025 году ею воспользуются до 10 млн украинцев.
Об этом заявили в Минэкономики, сообщает Интерфакс-Украина.
При этом средний размер компенсации по государственной программе «Национальный кешбэк» может составить около 500 грн в месяц на человека.
«По расчетам, средний размер кешбэка может составить около 500 грн на человека на этапе, когда существенное количество производителей уже будет полноценно принимать участие в проекте. В первые месяцы ожидаем меньше из-за постепенного присоединения производителей», — сообщили в министерстве.
Таким образом, учитывая компенсацию по госпрограмме в размере 10% стоимости купленных товаров отечественных производителей, по ожиданиям министерства, в среднем участники программы будут ежемесячно покупать украинских товаров на 5 тыс. грн.
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Минэкономики со ссылкой на консалтинговую компанию Deloitte привело данные, что украинцы тратят на продукты питания, одежду, бытовую технику, товары домашнего обихода и здравоохранение примерно 52% своего дохода.
«Основываясь на данных, размере средней заработной платы, а также на расчетах проникновения импорта в экономику Украины и других показателях можно оценить расходы на товары, на которые будет начисляться кешбэк», — добавили в ведомстве.
Относительно количества участников программы среди населения Минэкономики предположило, что прирост будет постепенным и в 2025 году достигнет отметки около 10 млн.
«Поскольку в программе принимают участие только безналичные сделки, а также торговцы на общей системе налогообложения, мы ожидаем, что прирост участников программы будет постепенным, и на пике, в следующем году, составит до 10 млн уникальных пользователей», — отметили в Министерстве.
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Учитывая предложенный объем расходов госбюджета на программу в следующем году в размере 6 млрд грн, среднемесячный кешбэк может составить около 500 грн.
«Опыта реализации такого проекта в Украине нет — ни у государства, ни у торговых сетей, ни у производителей. Поэтому прогнозы не будут точными», — уточнили в Минэкономики.
В ведомстве подчеркнули, что не ожидают превышения расходов государства на программу сверх заложенных 3 млрд грн на 2024 год.
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По материалам:
НВ
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