Сколько платят сотрудникам Apple, Facebook и других IT-гигантов: инфографика — Finance.ua
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Сколько платят сотрудникам Apple, Facebook и других IT-гигантов: инфографика

Сегодня 18:06Личные финансы
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Сколько платят сотрудникам Apple, Facebook и других IT-гигантов: инфографикаСколько платят сотрудникам Apple, Facebook и других IT-гигантов: инфографика
В сети появились данные средних зарплат 19 крупнейших в мире технологических компаний.
Об этом пишет Dice.
Из-за разного состава сотрудников и бизнес-направлений показатели зарплаты в некоторых компаниях вызывают недоумение. Так, наибольший уровень средней зарплаты оказался у Meta/Facebook — $292,785 в год, а самый низкий у Amazon — $32,855 в год.
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Больше всего за 2021 год зарплаты снизились у HP, Netflix и Tesla, тем временем уровень компенсации значительно вырос у Citrix (55%), Apple (18%) и Activision Blizzard (18%).
Инфографика Dice Инфографика Dice
Почему разрыв в зарплатах настолько сильный? Дело в том, что у Apple, Amazon и Tesla есть склады, розничная торговля и фабрики. Там сотрудники зарабатывают меньше, чем высококвалифицированные технологи, что снижает показатель средней заработной платы.
Относительно IBM — немного сложнее объяснить, поскольку у нее нет такой большой розницы или производства. Вероятно, подразделения IBM, занимающиеся консультационными и бизнес-услугами, не платят сотрудникам столько, сколько могли бы зарабатывать в других фирмах.
Между тем, компании, в которых работают айтишники и руководители (Alphabet/Google, Salesforce и Facebook/Meta), демонстрируют чрезвычайно высокие средние зарплаты.
Поэтому следует помнить, что даже в компаниях с более низкой медианной оплатой опытные айтишники могут зарабатывать очень много. К примеру, Amazon недавно повысила максимальную базовую зарплату до $350 тысяч в год.
По материалам: Highload
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