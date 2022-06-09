Сколько платят сотрудникам Apple, Facebook и других IT-гигантов: инфографика — Finance.ua

Сколько платят сотрудникам Apple, Facebook и других IT-гигантов: инфографика

Сегодня 18:06 — Личные финансы

Сколько платят сотрудникам Apple, Facebook и других IT-гигантов: инфографика

В сети появились данные средних зарплат 19 крупнейших в мире технологических компаний.

Об этом пишет Dice

Из-за разного состава сотрудников и бизнес-направлений показатели зарплаты в некоторых компаниях вызывают недоумение. Так, наибольший уровень средней зарплаты оказался у Meta/Facebook — $292,785 в год, а самый низкий у Amazon — $32,855 в год.

Больше всего за 2021 год зарплаты снизились у HP, Netflix и Tesla, тем временем уровень компенсации значительно вырос у Citrix (55%), Apple (18%) и Activision Blizzard (18%).

Инфографика Dice

Почему разрыв в зарплатах настолько сильный? Дело в том, что у Apple, Amazon и Tesla есть склады, розничная торговля и фабрики. Там сотрудники зарабатывают меньше, чем высококвалифицированные технологи, что снижает показатель средней заработной платы.

Относительно IBM — немного сложнее объяснить, поскольку у нее нет такой большой розницы или производства. Вероятно, подразделения IBM, занимающиеся консультационными и бизнес-услугами, не платят сотрудникам столько, сколько могли бы зарабатывать в других фирмах.

Между тем, компании, в которых работают айтишники и руководители (Alphabet/Google, Salesforce и Facebook/Meta), демонстрируют чрезвычайно высокие средние зарплаты.

Поэтому следует помнить, что даже в компаниях с более низкой медианной оплатой опытные айтишники могут зарабатывать очень много. К примеру, Amazon недавно повысила максимальную базовую зарплату до $350 тысяч в год.

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