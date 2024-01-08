Сколько новых ФЛП и компаний зарегистрировали в Украине за год (инфографика) — Finance.ua
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Сколько новых ФЛП и компаний зарегистрировали в Украине за год (инфографика)

Личные финансы
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Сколько новых ФЛП и компаний зарегистрировали в Украине за год (инфографика)
Сколько новых ФЛП и компаний зарегистрировали в Украине за год (инфографика)
За 2023 год в Украине зарегистрировали более 304 тысяч новых физлиц-предпринимателей и 37 тысяч новых компаний. Наиболее популярными сферами стали розничная и оптовая торговля, IT и индивидуальные услуги.
Об этом свидетельствуют данные платформы «Опендатабот».
В частности, по состоянию на 29 декабря было зарегистрировано 304 048 новых ФЛП. Это на 7% больше, чем в 2021 году. Количество новых бизнесов также превысило показатели 2021 года на 7%.
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Самыми популярными сферами среди новых ФЛП в прошлом году были:
  • розничная торговля;
  • IT;
  • предоставление других индивидуальных услуг;
  • оптовая торговля;
  • деятельность по обеспечению блюдами и напитками.
Среди новых ФЛП, предоставляющих индивидуальные услуги, наиболее востребованными были парикмахерские и салоны красоты — 18 059 новых бизнесов.
Сколько новых ФЛП и компаний зарегистрировали в Украине за год (инфографика)
Лидерами по количеству новых регистраций ФЛП стали Киев — 14,18% новых дел, Днепропетровщина — 8,97% и Львовщина — 7,73%. В то же время, как отмечают аналитики, место регистрации бизнеса может отличаться от фактического места деятельности.
В отличие от ФЛП новые компании открываются не так часто и еще не достигли показателей до начала полномасштабного вторжения.
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За 2023 год открылось 37 297 новых компаний. Это на треть меньше, чем в 2021 году, когда было зарегистрировано 56 267 новых бизнесов.
Самыми популярными сферами новых компаний стали оптовая торговля, деятельность общественных организаций и предоставление социальной помощи.
Сколько новых ФЛП и компаний зарегистрировали в Украине за год (инфографика)
Больше всего новых компаний также регистрировали в столице, на Днепропетровщине и Львовщине. На эти три региона приходится около половины регистраций новых бизнесов.
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Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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