Сколько льготных кредитов получил бизнес с начала полномасштабного вторжения (инфографика) — Finance.ua

Сколько льготных кредитов получил бизнес с начала полномасштабного вторжения (инфографика) Сегодня 14:16 — Казна и Политика

В Украине во время действия военного положения было выдано 45 248 доступных кредитов на общую сумму 182,6 млрд грн (в том числе банками государственного сектора — 33 736 кредитов на 92,7 млрд грн).

Об этом сообщает Министерство финансов.

За прошедшую неделю в рамках госпрограммы «Доступные кредиты 5−7-9%» предприниматели получили 319 льготных кредитов от уполномоченных банков. Общая сумма составила 1,1 млрд грн. Отмечено, что от банков государственного сектора экономики предоставлено 202 кредита на 0,46 млрд грн.

По состоянию на 29 января этого года выдано:

13,08 млрд грн — на инвестиционные цели;

8,76 млрд грн — как антикризисные кредиты;

3,73 млрд грн — как рефинансирование прежде полученных кредитов;

36,36 млрд грн — кредиты для сельскохозяйственных товаропроизводителей;

57,98 млрд грн — на антивоенные цели.

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В общей сложности с момента старта программы подписано 80,07 тыс. кредитных договоров на сумму 272,2 млрд грн, из них банками государственного сектора экономики — 54,21 тыс. договоров на 119,3 млрд грн.

Программа реализуется Фондом развития предпринимательства, единственным участником которого является правительство Украины в лице Министерства финансов Украины, которое координирует все аспекты деятельности Фонда.

По государственной программе «Доступные кредиты 5−7-9%» ФРП заключил соглашения о сотрудничестве с 45 банками. Государство продолжает производить все необходимые компенсационные выплаты в пользу бизнеса по заключенным кредитным договорам в рамках программы.

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27 декабря прошлого года с целью расширения возможности предпринимателей получения господдержки по инициативе Минфина правительство внесло изменения в Порядки, регулирующие предоставление финансовой государственной поддержки в рамках Программы 5−7-9%. Прежде всего сняты ограничения в получении государственной поддержки в отношении некоторых категорий предприятий, пострадавших от боевых действий. Также в рамках договоренностей с МВФ изменениями предусмотрено сфокусировать Программу «5−7-9%» исключительно на микро, малых и средних предприятиях.

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