Сколько еще будут продолжаться аварийные отключения света: ответ ДТЭК — Finance.ua

Сколько еще будут продолжаться аварийные отключения света: ответ ДТЭК Сегодня 15:10 — Энергетика

Сколько еще будут продолжаться аварийные отключения света: ответ ДТЭК

Аварийные отключения электроэнергии будут продолжаться в течение двух недель.

Об этом сообщил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук.

По его словам, ДТЭК не удается экономить электроэнергию, потому что люди начинают заниматься всеми домашними делами в промежуток, когда дают свет.

"В центральном и северном регионе большой дефицит электроэнергии, поэтому есть не только графики почасовых отключений, но и графики аварийных отключений. Киев и Киевская область также находятся в этом списке.

Если не будет новых обстрелов и разрушений, то отремонтировать все можно в ближайшее время — в течение следующих двух недель", — сказал Дмитрий Сахарук.

Напомним, НЭК «Укрэнерго» предупредила о плановых и аварийных отключениях 7 ноября с 6:00 до конца суток в 7 областях, а также Киеве, аварийные отключения возможны и в других регионах.

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