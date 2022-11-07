Сколько еще будут продолжаться аварийные отключения света: ответ ДТЭК — Finance.ua
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Сколько еще будут продолжаться аварийные отключения света: ответ ДТЭК

Энергетика
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Сколько еще будут продолжаться аварийные отключения света: ответ ДТЭК
Сколько еще будут продолжаться аварийные отключения света: ответ ДТЭК
Аварийные отключения электроэнергии будут продолжаться в течение двух недель.
Об этом сообщил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук.
По его словам, ДТЭК не удается экономить электроэнергию, потому что люди начинают заниматься всеми домашними делами в промежуток, когда дают свет.

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"В центральном и северном регионе большой дефицит электроэнергии, поэтому есть не только графики почасовых отключений, но и графики аварийных отключений. Киев и Киевская область также находятся в этом списке.
Если не будет новых обстрелов и разрушений, то отремонтировать все можно в ближайшее время — в течение следующих двух недель", — сказал Дмитрий Сахарук.
Напомним, НЭК «Укрэнерго» предупредила о плановых и аварийных отключениях 7 ноября с 6:00 до конца суток в 7 областях, а также Киеве, аварийные отключения возможны и в других регионах.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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