Сколько денег нужно, чтобы попасть в список богачей — Finance.ua

Сколько денег нужно, чтобы попасть в список богачей Сегодня 09:55 — Мир

Сколько денег нужно, чтобы попасть в список богачей

Каждый человек стремится зарабатывать больше. Некоторые даже хотят попасть в клуб самых богатых лиц, который часто называют 1%. Однако, как оказалось, в каждой стране порог входа разный.

Об этом пишет Bloomberg

Для примера, чтобы войти в 1% самых богатых людей в Монако, нужно владеть капиталом в размере 12,4 миллиона долларов. Эта страна является лидером в рейтинге.

В тройку лидеров также вошли Швейцария и Австрия, где порог входа в клуб богачей составляет 6,6 миллиона долларов и 5,5 миллиона долларов чистого капитала соответственно.

В США пересечь этот порог поможет капитал в размере 5,1 миллиона долларов. В первую пятерку также входит Новая Зеландия с 5,2 миллиона долларов.

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Новые данные свидетельствуют о том, что пандемия и рост стоимости жизни усугубляют проблему разрыва между бедными и богатыми странами. В частности, порог входа до 1% самых богатых лиц в Монако более чем в 200 раз превышает аналогичную отметку на Филиппинах, где этот показатель составляет всего 57 тысяч долларов.

Согласно данным Всемирного банка, домохозяйства с низким уровнем доходов на глобальном уровне испытывают бремя инфляции. Поэтому они вынуждены увеличить долю расходов из бюджета на базовые нужды:

еду;

жилье.

Параллельно 500 самых богатых людей мира с начала 2023 года зафиксировали рост своего состояния почти на 600 миллиардов долларов.

Хотя в 2022 году количество сверхбогатых людей в мире сократилось на 3,8% до примерно 580 000 после резкого роста в предыдущем году. 500 самых богатых людей мира в этом году добавили почти 600 миллиардов долларов в свое общее состояние.

Страны Ближнего Востока, включая Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию, наблюдали рост в прошлом году, поскольку цены на энергоносители возобновились.

Справка Finance.ua:

Напомним, недавно Бернар Арно, самый богатый человек в мире, потерял 11,2 млрд долларов из своего состояния за один день из-за опасений, что ослабление экономики США снизит спрос на предметы роскоши.

Основатель LVMH, бренды которого включают сумки Louis Vuitton, шампанское Moёt & Chandon и платья Christian Dior, в течение большей части 2023 года наблюдал, как его богатство стремительно росло, поскольку цены на акции европейских компаний, производящих предметы роскоши, резко выросли. 23 мая он потерял часть этих средств.

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