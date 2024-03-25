Сколько человек пересекли западную границу Украины 24 марта — Finance.ua
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Сколько человек пересекли западную границу Украины 24 марта

Казна и Политика
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Сколько человек пересекли западную границу Украины 24 марта
Сколько человек пересекли западную границу Украины 24 марта
За прошедшие сутки, 24 марта, западные границы Украины с ЕС и Молдовой (в Черновицкой области) пересекли 82 тысячи человек и 18 тысяч транспортных средств.
Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины-Западная граница.
Сколько человек выехали из Украины через западную границу за сутки
Так, по данным пограничников, из Украины за прошлые сутки выехала 41 тысяча человек. В частности, 25 тысяч из них пересекли границу с Польшей, остальные проследовали в другие страны ЕС и Молдовы.
Сколько людей за прошедшие сутки пересекли границу на въезд в Украину
В то же время прибыла в Украину за сутки 41 тысяча человек, 37 тысяч из них — граждане Украины.

Незаконное пересечение госграницы

В этот день пограничники не сообщают о незаконном пересечении госграницы. Однако напоминают, что пропуск совершеннолетних граждан Украины через границу осуществляется по загранпаспортам или другим, предусмотренным законодательством и международными договорами, документам в соответствии с Постановлением Кабмина от 27 января 1995 года.
По материалам:
Espreso.tv
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