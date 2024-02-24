Сколько будет стоить возобновление услуги по предоставлению электроэнергии, отключенной за долги — Finance.ua

Сколько будет стоить возобновление услуги по предоставлению электроэнергии, отключенной за долги Сегодня 12:16 — Личные финансы

Сколько будет стоить возобновление услуги по предоставлению электроэнергии, отключенной за долги

Гражданам, имеющим долги за электроэнергию, начали прекращать предоставление услуги с февраля этого года. Однако погашение долга не возобновит поставку.

Об этом сообщает глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

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Эксперт рассказывает, чтобы повторно подключить услуги по электроснабжению, необходимо не только оплатить долг, но и внести дополнительную плату.

Как он отмечает, например, оператор системы распределения Волынеблэнерго после получения информации о должниках прекращает поставлять электроэнергию для граждан. Должникам необходимо уплатить сумму долга, а также заплатить за отключение и подключение электроустановки в сумме 322,20 грн и 373,20 грн, чтобы снова получать услуги по электроснабжению в дом и квартиру.

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«Общая сумма будет составлять 695,4 грн, если работы производятся в электросчетчике на коммутационном аппарате, и 705,10 грн/1428,60 грн (всего 2133,7 грн), если работы предусмотрены на воздушной линии», — написал Попенко.

Справка Finance.ua:

Кабмин 29 декабря 2023 года отменил мораторий на отключение света за неоплату услуги. Условия моратория продолжают действовать только для оккупированных территорий и тех, где продолжаются боевые действия;

Министр энергетики Герман Галущенко отметил, что из-за моратория за свет не платили украинцы в тех регионах, которые далеко от линии фронта. В то же время, министр подчеркнул, что отмена моратория не означает, что свет будут отключать всем потребителям без разбора.



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