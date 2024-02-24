Сколько будет стоить возобновление услуги по предоставлению электроэнергии, отключенной за долги — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Сколько будет стоить возобновление услуги по предоставлению электроэнергии, отключенной за долги

Личные финансы
71
Сколько будет стоить возобновление услуги по предоставлению электроэнергии, отключенной за долги
Сколько будет стоить возобновление услуги по предоставлению электроэнергии, отключенной за долги
Гражданам, имеющим долги за электроэнергию, начали прекращать предоставление услуги с февраля этого года. Однако погашение долга не возобновит поставку.
Об этом сообщает глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.
Читайте также
Эксперт рассказывает, чтобы повторно подключить услуги по электроснабжению, необходимо не только оплатить долг, но и внести дополнительную плату.
Как он отмечает, например, оператор системы распределения Волынеблэнерго после получения информации о должниках прекращает поставлять электроэнергию для граждан. Должникам необходимо уплатить сумму долга, а также заплатить за отключение и подключение электроустановки в сумме 322,20 грн и 373,20 грн, чтобы снова получать услуги по электроснабжению в дом и квартиру.
Читайте также
«Общая сумма будет составлять 695,4 грн, если работы производятся в электросчетчике на коммутационном аппарате, и 705,10 грн/1428,60 грн (всего 2133,7 грн), если работы предусмотрены на воздушной линии», — написал Попенко.

Справка Finance.ua:

  • Кабмин 29 декабря 2023 года отменил мораторий на отключение света за неоплату услуги. Условия моратория продолжают действовать только для оккупированных территорий и тех, где продолжаются боевые действия;
  • Министр энергетики Герман Галущенко отметил, что из-за моратория за свет не платили украинцы в тех регионах, которые далеко от линии фронта. В то же время, министр подчеркнул, что отмена моратория не означает, что свет будут отключать всем потребителям без разбора.
По материалам:
Novyny.live
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.