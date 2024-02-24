Сколько будет стоить возобновление услуги по предоставлению электроэнергии, отключенной за долги — Finance.ua

Сколько будет стоить возобновление услуги по предоставлению электроэнергии, отключенной за долги
Гражданам, имеющим долги за электроэнергию, начали прекращать предоставление услуги с февраля этого года. Однако погашение долга не возобновит поставку.
Об этом сообщает глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.
Эксперт рассказывает, чтобы повторно подключить услуги по электроснабжению, необходимо не только оплатить долг, но и внести дополнительную плату.
Как он отмечает, например, оператор системы распределения Волынеблэнерго после получения информации о должниках прекращает поставлять электроэнергию для граждан. Должникам необходимо уплатить сумму долга, а также заплатить за отключение и подключение электроустановки в сумме 322,20 грн и 373,20 грн, чтобы снова получать услуги по электроснабжению в дом и квартиру.
«Общая сумма будет составлять 695,4 грн, если работы производятся в электросчетчике на коммутационном аппарате, и 705,10 грн/1428,60 грн (всего 2133,7 грн), если работы предусмотрены на воздушной линии», — написал Попенко.
Справка Finance.ua:
- Кабмин 29 декабря 2023 года отменил мораторий на отключение света за неоплату услуги. Условия моратория продолжают действовать только для оккупированных территорий и тех, где продолжаются боевые действия;
- Министр энергетики Герман Галущенко отметил, что из-за моратория за свет не платили украинцы в тех регионах, которые далеко от линии фронта. В то же время, министр подчеркнул, что отмена моратория не означает, что свет будут отключать всем потребителям без разбора.
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