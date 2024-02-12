За сутки Украина экспортирует больше электроэнергии, чем импортирует — Finance.ua

За сутки Украина экспортирует больше электроэнергии, чем импортирует Сегодня 12:24 — Энергетика

За сутки Украина экспортирует больше электроэнергии, чем импортирует

Украинская энергосистема сбалансирована и имеет внушительный запас резервов. За сутки планируется импорт и экспорт электроэнергии. Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

Украинская энергосистема сбалансирована, собственной генерации достаточно для покрытия всех потребностей потребителей. В Резерве находится 10 блоков тепловой генерации.

В Министерстве даже не призывают к экономии электроэнергии в пиковые часы.

В сутки предлагается импорт электроэнергии объемом 1300 МВт час, а также экспорт объемом 2700 МВт час.

За сутки также возобновили поставки электроэнергии всем потребителям, которые были обесточены после обстрела в Харькове, а также обесточены накануне угледобывающие предприятия Донетчины, обесточенные накануне.

МінПром По материалам:

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