За сутки Украина экспортирует больше электроэнергии, чем импортирует — Finance.ua

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За сутки Украина экспортирует больше электроэнергии, чем импортирует

Энергетика
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За сутки Украина экспортирует больше электроэнергии, чем импортирует
За сутки Украина экспортирует больше электроэнергии, чем импортирует
Украинская энергосистема сбалансирована и имеет внушительный запас резервов. За сутки планируется импорт и экспорт электроэнергии. Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.
Украинская энергосистема сбалансирована, собственной генерации достаточно для покрытия всех потребностей потребителей. В Резерве находится 10 блоков тепловой генерации.
В Министерстве даже не призывают к экономии электроэнергии в пиковые часы.
В сутки предлагается импорт электроэнергии объемом 1300 МВт час, а также экспорт объемом 2700 МВт час.
За сутки также возобновили поставки электроэнергии всем потребителям, которые были обесточены после обстрела в Харькове, а также обесточены накануне угледобывающие предприятия Донетчины, обесточенные накануне.
По материалам:
МінПром
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