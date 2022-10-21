Ситуация в энергетике остается тяжелой, но контролируемой — Шмыгаль Сегодня 17:44 — Энергетика

Ситуация в отечественной энергетике, страдающей от ударов российских оккупантов, остается тяжелой, но контролируемой.

Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Российская армия определила нашу энергетику одним из ключевых объектов для своих атак. Обстрелы генерации, то есть объектов, производящих электроэнергию, обстрелы систем распределения электроэнергии, то есть линий электропередач, благодаря которым каждый из нас имеет дома свет. С 10 по 20 октября в результате обстрелов повреждено более 400 объектов в 16 регионах нашей страны, среди которых десятки энергетических объектов.

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Параллельно с этим украинские объекты энергетики находятся под постоянными кибератаками. Несмотря на то, что удары по энергетической инфраструктуре наносятся больше недели, ситуация остается тяжелой, но контролируемой", — сказал он.

По словам Шмыгаля, в Украине существенно увеличили количество ремонтных бригад, закуплено дополнительное оборудование для ремонтов, хранящееся в надежных местах.

Кроме того, страны-партнеры постоянно оказывают нашему государству необходимую помощь.

«55 млн долларов выделено США для ремонта и технического обслуживания газовых труб, а также предоставления электрогенераторов, альтернативных источников топлива для социальной инфраструктуры. 70 млн евро предусматривают Нидерланды. Дания помогает с отопительным сезоном в Николаевской области. Есть предварительные договоренности с Норвегией и Великобританией о поставках газа, особенно в случае критической потребности зимой. ЕС и Канада также подключаются к помощи. Операторы системы распределения из Бельгии, Польши, Германии, Италии и других стран передают нашему „Укрэнерго“ генераторы, трансформаторное оборудование, провода, изоляторы для линий электропередач и много другого оборудования. Передают не только сейчас, но и все эти месяцы, благодаря чему мы можем быстрее возобновлять поставки электроэнергии», — сказал он.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

УНІАН По материалам:

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