Система страхования депозитов в Литве — Finance.ua

Система страхования депозитов в Литве Сегодня 21:01 — Кредит&Депозит

Система страхования депозитов в Литве

В Литве гарантированное страхование распространяется на депозиты и обязательства перед инвесторами — в случае банкротства финансовых учреждений, на которых они размещены, возмещение осуществляет государственная компания «Страхование депозитов и инвестиций», принадлежащая Министерству финансов Литовской Республики.

Об этом сообщает Фонд гарантирования вкладов физических лиц.

Компания управляет тремя отдельными фондами:

фондом страхования депозитов;

фондом страхования обязательств перед инвесторами;

фондом урегулирования неплатежеспособности.

Участниками фонда страхования депозитов банки Литвы и кредитные союзы. Несколько филиалов иностранных банков из других стран ЕС не являются членами Фонда страхования, но депозиты защищены аналогичными схемами гарантирования стран происхождения.

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Максимальная сумма гарантирования в Литве, как и в других странах ЕС, составляет 100 тыс. евро, включая проценты, начисленные на дату страхового случая.

Наступлением страхового случая считается начало процедуры банкротства участника фонда или признание надзорным органом участника фонда неплатежеспособным.

Если на счет вкладчика за 6 месяцев до наступления страхового случая поступили денежные средства от продажи собственной недвижимости, максимальная сумма возмещения увеличивается до 300 тыс. евро.

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Если же на счет поступили средства по правам наследства или по договору страхования жизни, то максимальная сумма возмещения увеличивается до 200 тыс. евро.

Страховое покрытие распространяется на вклады физических и юридических лиц (кроме счетов финансовых учреждений, брокерских компаний, компаний по управлению активами и других профессиональных игроков финансового рынка).

Выплаты возмещения вкладчикам начинаются в течение 10 рабочих дней после наступления страхового случая и продолжаются до 5 лет.

Участниками фонда страхования обязательств перед инвесторами являются коммерческие банки, финансовые брокерские фирмы и компании по управлению активами. Выплата по схеме страхования обязательств перед инвесторами равна стоимости финансовых инструментов и средств, привлеченных от инвестора, но не более 22 тыс. евро.

Размер страховой выплаты по обязательствам перед инвесторами рассчитывается с учетом рыночной стоимости финансовых инструментов на день наступления страхового случая.

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