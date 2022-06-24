Как работает система страхования депозитов в Канаде — Finance.ua
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Как работает система страхования депозитов в Канаде

Кредит&Депозит
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Как работает система страхования депозитов в Канаде
Как работает система страхования депозитов в Канаде, freepik.com
На сегодняшний день гарантированная сумма страхования в Канаде составляет 100 000 канадских долларов для вкладчиков финучреждений, являющихся участниками Канадской корпорации страхования депозитов (Canada Deposit Insurance Corporation, CDIC).
Об этом сообщает Фонд гарантирования вкладов физических лиц.
Страхование осуществляется по определенным типам депозитов, среди которых сберегательные и текущие счета, гарантированные инвестиционные сертификаты и другие срочные депозиты, денежные переводы и банковские тратты (разновидность переводного векселя), акцептованные чеки и иностранная валюта.
При этом гарантии CDIC не распространяются на инвестиционные фонды, акции и облигации, биржевые инвестиционные фонды и криптовалюты.
Ключевой характеристикой защиты депозитов CDIC является принцип отдельного страхования по следующим категориям:
  • депозит на одно имя;
  • депозит на несколько человек;
  • сбережения в пределах доверительной собственности;
  • накопительный счет, не облагаемый налогом;
  • пенсионный доход;
  • сбережения на обучение;
  • сбережения для человека с ограниченными возможностями.
Поскольку каждая категория депозитов защищена отдельно, общая гарантированная сумма страхования для одного вкладчика может превышать 100 000 долларов.
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Кроме того, CDIC занимается вопросами вывода с рынка банков, регулируемых на федеральном уровне кредитных союзов, трастовых компаний, а также ассоциаций, деятельность которых регулируется Законом о кооперативных кредитных ассоциациях и принимающих депозиты.
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22 июня 2017 года CDIC был официально назначен органом, который при необходимости должен принимать антикризисные меры в отношении крупнейших банков Канады. Таким образом была признана ведущая роль CDIC в предотвращении и преодолении последствий банкротства учреждений-членов.
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По материалам:
Finance.ua
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