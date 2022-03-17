Швейцарский Dukascopy Bank помогает россиянам «обходить» санкции — Finance.ua

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Швейцарский Dukascopy Bank помогает россиянам «обходить» санкции

Сегодня 15:44Фондовый рынок
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Швейцарский Dukascopy Bank помогает россиянам &laquo;обходить&raquo; санкции Швейцарский Dukascopy Bank помогает россиянам «обходить» санкции, фото Минфин
В Швейцарии есть банк Dukascopy, позволяющий россиянам обходить санкции. Финучреждение открывает мультивалютные виртуальные карты Visa и Mastercard. Об этом сообщает «Радио Свобода».
Открыть счет в банке могут граждане любых стран, кроме непризнанных псевдогосударств, таких как Л/ДНР, Абхазия, Приднестровье, а также подсанкционные страны Венесуэла, Северная Корея, Иран.
Мультивалютный счет, как указано на сайте, дает доступ, в том числе, к пластиковым или виртуальным картам Visa/Mastercard. Заказав такую карту, можно «оплачивать товары и услуги везде, где принимаются карты».
Вносить средства на счет, открытый в Dukascopy Bank, можно обычным банковским переводом или с личной платежной карты.

Что рассказали в колл-центре банка

В колл-центре швейцарского банка на вопрос о том, могут ли граждане России открывать счет в их банке для получения карты, ответили утвердительно. Там отметили, что никаких ограничений в использовании карты на территории Европы не будет.
Правда, в колл-центре предупредили, что трудности могут возникнуть, если пополнять счет из российских банков.
«Для нескольких банков у нас есть ограничения, например „Сбербанк“, „ВТБ“, банк „Россия“ и еще от нескольких мы не принимаем депозиты», — рассказали там.
По словам оператора колл-центра, сейчас есть большая очередь граждан России на открытие счетов в их банке: «Я вас сразу предупреждаю, что очередь действительно большая, до трех дней может занять открытие счета. Клиентов очень много».

Основатель банка выходец из РФ

На сайте Dukascopy Bank говорится, что учредителями банка являются Андре и Вероника Дука. Упоминания об Андрее Дуке журналисты нашли в интервью изданию finews.ch. В нем сказано, что он «приехал в Женеву из Москвы в 1998 году в качестве физика» и стал «натурализованным швейцарцем».

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По материалам: Мінфін.com.ua
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