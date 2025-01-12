Швейцарские железные дороги перейдут на 100% возобновляемую энергию — Finance.ua
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Швейцарские железные дороги перейдут на 100% возобновляемую энергию

Мир
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Швейцарские железные дороги перейдут на 100% возобновляемую энергию
Швейцарские железные дороги перейдут на 100% возобновляемую энергию
Швейцарские федеральные железные дороги (SBB CFF FFS) полностью переходят на источники возобновляемой энергии с 1 января 2025 года.
Об этом сообщала пресс-служба компании.
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Все линии государственного оператора полностью электрифицированы. Приблизительно на 90% питание обеспечивают гидростанции, 10% — компания получала благодаря инвестициям в атомную энергетику, осуществленным в 1970-х годах.
«SBB больше не использует электроэнергию из этих инвестиций для железнодорожных операций, а продает ее на рынке электроэнергии. В то же время компания покупает на рынке соответствующее количество электроэнергии из возобновляемых источников из Швейцарии и остальной Европы», — говорится в сообщении.
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Компании принадлежит восемь гидростанций, акции еще пяти, 70 подстанций и линия подачи протяженностью 1800 км.
Источники железной дороги ежегодно генерируют 2000 ГВт электроэнергии в час.
По материалам:
Ain.Ua
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