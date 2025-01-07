Реконструкцию железнодорожного участка на границе с Польшей перенесли на 2026 год — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Реконструкцию железнодорожного участка на границе с Польшей перенесли на 2026 год

Казна и Политика
21
Реконструкцию железнодорожного участка на границе с Польшей перенесли на 2026 год
Реконструкцию железнодорожного участка на границе с Польшей перенесли на 2026 год
Реконструкция железнодорожного пути на участке «Госграница Польши — Мостиска II — Скнилов (Львов)» перенесена на 2026 год, следует из Операционного плана Стратегии развития пограничной инфраструктуры со странами ЕС и Республикой Молдова до 2030 года на сайте Кабмина.
Согласно ему, из необходимых на реализацию проекта 10,92 млрд грн первый транш 4,27 млрд грн будет выделен только в 2026 году. Выделение еще 4,83 млрд грн предусмотрено в 2027 году, 1,81 млрд грн — в 2028 году.
Читайте также
Проект будет реализован за счет средств международной технической помощи, средств международных финансовых институтов, государственного бюджета и других источников, не запрещенных законодательством, говорится в тексте документа.
В феврале 2024 года экс-вице-премьер по восстановлению — министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков заявил, что строительство первого большого участка европейского пути Мостиска-Скнилов начнется до конца 2024 года.
Позже стало известно, что Украине не удалось привлечь для реализации проекта финансирование Connecting Europe Facility (CEF). Сообщалось, что возможность профинансировать 50% стоимости проекта изучает Агентство США по международному развитию (USAID).
По материалам:
Інтерфакс-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.