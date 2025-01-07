Реконструкцию железнодорожного участка на границе с Польшей перенесли на 2026 год — Finance.ua

Реконструкцию железнодорожного участка на границе с Польшей перенесли на 2026 год Сегодня 19:30 — Казна и Политика

Реконструкцию железнодорожного участка на границе с Польшей перенесли на 2026 год

Реконструкция железнодорожного пути на участке «Госграница Польши — Мостиска II — Скнилов (Львов)» перенесена на 2026 год, следует из Операционного плана Стратегии развития пограничной инфраструктуры со странами ЕС и Республикой Молдова до 2030 года на сайте Кабмина.

Согласно ему, из необходимых на реализацию проекта 10,92 млрд грн первый транш 4,27 млрд грн будет выделен только в 2026 году. Выделение еще 4,83 млрд грн предусмотрено в 2027 году, 1,81 млрд грн — в 2028 году.

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Проект будет реализован за счет средств международной технической помощи, средств международных финансовых институтов, государственного бюджета и других источников, не запрещенных законодательством, говорится в тексте документа.

В феврале 2024 года экс-вице-премьер по восстановлению — министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков заявил, что строительство первого большого участка европейского пути Мостиска-Скнилов начнется до конца 2024 года.

Позже стало известно, что Украине не удалось привлечь для реализации проекта финансирование Connecting Europe Facility (CEF). Сообщалось, что возможность профинансировать 50% стоимости проекта изучает Агентство США по международному развитию (USAID).

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