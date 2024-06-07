Швейцария выделит Украине более 60 млн долларов на цифровизацию государственных услуг — Finance.ua

Швейцария выделит Украине более 60 млн долларов на цифровизацию государственных услуг Сегодня 18:30 — Казна и Политика

Швейцария выделит Украине более 60 млн долларов на цифровизацию государственных услуг

Швейцария выделит Украине финансовую помощь на цифровизацию государственных услуг. Речь идет о сумме более 60 млн долларов.

Об этом сообщает пресс-служба правительства Швейцарии.

Как отмечается, на заседании 7 июня Федеральный совет Швейцарии решил продолжить поддержку Украины в области цифровизации и электронного управления.

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Страна выделит для Украины 58,7 млн ​​швейцарских франков (свыше 64 млн долларов) в течение следующих четырех лет. Средства будут направлены на проекты в регионах, пострадавших от войны. Среди ключевых сфер будут здравоохранение, образование и гуманитарное разминирование.

Как отмечает швейцарское правительство, цифровизация повышает прозрачность государственных услуг, это в свою очередь имеет решающее значение для восстановления Украины.

Швейцария объявит свою поддержку на следующей конференции по восстановлению Украины (URC), которая состоится 11 и 12 июня 2024 года в Берлине.

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Швейцария положительно отозвалась по поводу украинского приложения и портала государственных услуг «Дія». Проект был реализован благодаря «Электронному управлению для подотчетности и участия» (EGAP), которое способствует цифровой трансформации украинского управления и поддерживается Швейцарским агентством развития и сотрудничества (SDC) с 2015 года.

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