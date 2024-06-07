Швейцария выделит Украине более 60 млн долларов на цифровизацию государственных услуг — Finance.ua
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Швейцария выделит Украине более 60 млн долларов на цифровизацию государственных услуг

Казна и Политика
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Швейцария выделит Украине более 60 млн долларов на цифровизацию государственных услуг
Швейцария выделит Украине более 60 млн долларов на цифровизацию государственных услуг
Швейцария выделит Украине финансовую помощь на цифровизацию государственных услуг. Речь идет о сумме более 60 млн долларов.
Об этом сообщает пресс-служба правительства Швейцарии.
Как отмечается, на заседании 7 июня Федеральный совет Швейцарии решил продолжить поддержку Украины в области цифровизации и электронного управления.
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Страна выделит для Украины 58,7 млн ​​швейцарских франков (свыше 64 млн долларов) в течение следующих четырех лет. Средства будут направлены на проекты в регионах, пострадавших от войны. Среди ключевых сфер будут здравоохранение, образование и гуманитарное разминирование.
Как отмечает швейцарское правительство, цифровизация повышает прозрачность государственных услуг, это в свою очередь имеет решающее значение для восстановления Украины.
Швейцария объявит свою поддержку на следующей конференции по восстановлению Украины (URC), которая состоится 11 и 12 июня 2024 года в Берлине.
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Швейцария положительно отозвалась по поводу украинского приложения и портала государственных услуг «Дія». Проект был реализован благодаря «Электронному управлению для подотчетности и участия» (EGAP), которое способствует цифровой трансформации украинского управления и поддерживается Швейцарским агентством развития и сотрудничества (SDC) с 2015 года.
По материалам:
РБК-Україна
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