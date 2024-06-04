Парламент Швейцарии отклонил выделение Украине 5,5 млрд долларов финансовой помощи — Finance.ua

Парламент Швейцарии отклонил выделение Украине 5,5 млрд долларов финансовой помощи Сегодня 10:32 — Казна и Политика

Парламент Швейцарии отклонил выделение Украине 5,5 млрд долларов финансовой помощи

Верхняя палата парламента Швейцарии отклонила выделение Украине финансовой помощи в размере 5 млрд швейцарских франков (5,58 млрд долларов США). Причиной тому стало то, что план нарушает ограничения на займы в нейтральной стране.

Об этом пишет Reuters

28 голосами «против» и 15 «за» законодатели отклонили 15-миллиардный пакет помощи, включавший также 10,1 млрд франков дополнительного финансирования для вооруженных сил Швейцарии.

«Срыв плана был широко ожидаемым в течение последних недель, особенно против него выступали правые законодатели. Они утверждали, что пакет нарушает положение так называемого „долгового тормоза“ в Швейцарии, и отклонили его за две недели до того, как швейцарское правительство должно было провести саммит высокого уровня»., направленный на содействие установлению мира на Украине", — отметили в Reuters.

Журналисты добавили, что пакет, поддержанный отдельным парламентским комитетом в апреле, хотели внести как «чрезвычайный вклад в безопасность Швейцарии» и «мир в Европе», из-за войны против Украины.

В издании напомнили, что Запад требует от Швейцарии делать больше для помощи Украине, несмотря на то, что правые националистические депутаты настаивают на том, чтобы страна оставалась нейтральной. Отмечается, что такая помощь Украине должна быть направлена ​​на поддержку реконструкции и ремонта повседневной инфраструктуры страны.

УНІАН По материалам:

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