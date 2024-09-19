Швейцария выделит $68,1 млн на цифровизацию в Украине — Finance.ua

Швейцария выделит $68,1 млн на цифровизацию в Украине Сегодня 11:15 — Казна и Политика

Швейцария выделит $68,1 млн на цифровизацию в Украине

В течение 2024−2028 годов Швейцария через Швейцарское агентство по развитию и сотрудничеству (SDC) выделит 58,7 млн ​​швейцарских франков (68,1 млн долларов) на цифровизацию и развитие регионов в Украине.

Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации Украины.

Согласно сообщению, глава Минцифры Михаил Федоров и посол Швейцарии в Украине Феликс Бауман подписали меморандум о сотрудничестве в сфере трансформации публичного управления и цифровизации регионов. Проекты будут реализовываться в рамках программы EGAP, выполняемой Фондом Восточная Европа.

В Минцифре отмечают, что в рамках меморандума будет продолжена цифровизация в следующих сферах:

здравоохранение;

образование;

электронный нотариат;

гуманитарное разминирование;

государственная служба статистики.

Также будут направлены средства на цифровое развитие прифронтовых общин, чтобы каждый украинец получал услуги удобно и с комфортом. А часть средств пойдет на поддержку пострадавших от полномасштабной войны украинцев — ВПЛ, людей с инвалидностью и жителей деоккупированных регионов.

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В ведомстве отметили, что Швейцария — надежный партнер Украины в развитии цифровизации. С 2015 года SDC помогает Украине строить самое удобное цифровое государство и внедрять революционные реформы.

«Вместе мы запустили „Дію“, реализуем реформу Госстата, внедряем образовательную „Мрію“, запустили Брак онлайн и еще десятки прозрачных электронных сервисов», — говорится в сообщении Минцифры.

В швейцарском правительстве отмечают, что с начала агрессии россии против Украины ситуация с безопасностью в стране значительно ухудшилась. Миллионы украинцев стали вынужденными переселенцами, и для того чтобы они продолжали иметь доступ к государственным услугам, эти услуги должны быть доступны в цифровом виде.

Это серьезный вызов для украинской администрации. Благодаря поддержке со стороны Швейцарии и других международных партнеров, удалось продвинуть цифровизацию в государственном управлении и удовлетворить растущий спрос на цифровые услуги.

Діло По материалам:

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