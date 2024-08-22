Швейцария присоединилась к новому пакету санкций в отношении рф — Finance.ua

Швейцария присоединилась к новому пакету санкций в отношении рф Сегодня 11:39 — Мир

Швейцария присоединилась к новому пакету санкций в отношении рф

Правительство Швейцарии заявило в среду, что решило присоединиться к дальнейшим мерам Европейского союза в рамках 14-го пакета санкций блока против россии.

Как пишет The Guardian, решение вступит в силу 27 августа. Ранее, 9 июля, Швейцария уже добавила 69 человек и 47 организаций в свой санкционный список.

Что известно о санкциях

14-й пакет санкций в отношении россии за войну против Украины был окончательно одобрен Евросоюзом 24 июня. В него вошли, в частности, меры против российской индустрии сжиженного природного газа и обхода санкций «дочками» европейских компаний в третьих странах.

Под ограничения также попали 116 физических и юридических лиц россии, включая певца-путиниста Шамана, актера-пропагандиста Ивана Охлобыстина, «Уральские авиалинии» и расположенный в аннексированном Крыму международный детский центр «Артек».

Среди принятых мер говорится о разъяснениях относительно запретов, касающихся российских алмазов: в заявлении написано, что принятые разъяснения «приводят к гармонизации на международном уровне по этому вопросу».

Швейцарский федеральный совет также продлил сроки, в которые предоставляются разрешения на вывод инвестированных средств из россии, чтобы дать возможность швейцарским компаниям законно прекратить свою деятельность в рф.

УНІАН По материалам:

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