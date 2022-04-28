Швейцария ввела новый пакет санкций против россии и беларуси — Finance.ua

Швейцария ввела новый пакет санкций против россии и беларуси

Сегодня 15:13 — Мир

Швейцария ввела новый пакет санкций против россии и беларуси

Власти Швейцарии 27 апреля ввели дополнительные санкции против рф и рб — вслед за аналогичным решением ЕС

«Новые ограничительные меры включают в себя масштабные санкции против поставок товаров, включая запрет на импорт угля, а также товаров, являющихся важным источником дохода для рф (лесоматериалы, цемент, морепродукты, икра)», — говорится в сообщении Федерального совета Швейцарии

Читайте также США закрывают лазейки: вводят санкции против российской крипты и банка

«Также будет запрещен экспорт в россию товаров, которые помогают усиливать российский промышленный потенциал (например, промышленных роботов и химических продуктов)», — говорится в документе.

Швейцария также ввела запрет на «любую поддержку российских компаний, находящихся в собственности государства или под его контролем».

Также граждане россии больше не могут регистрировать трасты в Швейцарии.

Кроме того, Швейцария расширила запрет на экспорт банкнот и продажу ценных бумаг гражданам беларуси. Если раньше эта мера распространялась только на ценные бумаги и банкноты в швейцарских франках и евро, то теперь она применяется ко всем официальным валютам стран ЕС. Аналогичный запрет Швейцария планирует принять и в отношении россии.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.