Швейцария ввела новый пакет санкций против россии и беларуси — Finance.ua
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Швейцария ввела новый пакет санкций против россии и беларуси

Сегодня 15:13Мир
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Швейцария ввела новый пакет санкций против россии и беларусиШвейцария ввела новый пакет санкций против россии и беларуси
Власти Швейцарии 27 апреля ввели дополнительные санкции против рф и рб — вслед за аналогичным решением ЕС
«Новые ограничительные меры включают в себя масштабные санкции против поставок товаров, включая запрет на импорт угля, а также товаров, являющихся важным источником дохода для рф (лесоматериалы, цемент, морепродукты, икра)», — говорится в сообщении Федерального совета Швейцарии.
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«Также будет запрещен экспорт в россию товаров, которые помогают усиливать российский промышленный потенциал (например, промышленных роботов и химических продуктов)», — говорится в документе.
Швейцария также ввела запрет на «любую поддержку российских компаний, находящихся в собственности государства или под его контролем».
Также граждане россии больше не могут регистрировать трасты в Швейцарии.
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Кроме того, Швейцария расширила запрет на экспорт банкнот и продажу ценных бумаг гражданам беларуси. Если раньше эта мера распространялась только на ценные бумаги и банкноты в швейцарских франках и евро, то теперь она применяется ко всем официальным валютам стран ЕС. Аналогичный запрет Швейцария планирует принять и в отношении россии.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: НВ
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