Швейцария расширила санкции против россии — Finance.ua

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Швейцария расширила санкции против россии

Мир
24
Швейцария расширила санкции против россии
Швейцария расширила санкции против россии
Федеральный департамент экономики, образования и исследований Швейцарии (EAER) 8 июля расширил свои санкционные списки против россии.
Об этом во вторник сообщили на официальном сайте швейцарского правительства.
Таким образом, Швейцария присоединилась к дополнительным санкционным спискам, принятым ЕС. В ответ на продолжающуюся военную агрессию россии против Украины 24 июня ЕС принял новые меры против рф в рамках 14-го пакета санкций.
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В свою очередь EAER в рамках своей юрисдикции наложит санкции на еще 69 физических и 86 юридических лиц.
Новые санкции в основном направлены на бизнесменов, пропагандистов, представителей вооруженных сил и судебной власти, лиц, ответственных за депортацию украинских детей, и сотрудников Федеральной службы безопасности российской федерации.
К новым субъектам санкций относятся, в частности, компании, работающие в российском оборонном секторе, а также компании в финансовом и торговом секторах, активно участвующие в обходе санкций.
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14-й пакет санкций, принятый ЕС 24 июня, предусматривает ряд дополнительных мер, в том числе в энергетическом, финансовом и товарном секторах. Федеральный совет Швейцарии изучает эти дополнительные меры с целью их возможного принятия.
Также EAER наложила запрет на рекламу по четырем СМИ — Voice of Europe, «РИА Новости», «Известия» и «Российская газета». В то же время, в отличие от ЕС, Швейцария решила не запрещать эти пропагандистские СМИ.
«Хотя эти каналы используются для целенаправленного распространения российской пропаганды и дезинформации, Федеральный совет все же считает, что более эффективно противодействовать ложным и вредным заявлениям фактами, а не запрещать их», — говорится в сообщении.
По материалам:
Фінансовий клуб
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